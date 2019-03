Trauerstimmung im närrischen Wibbeltdorf: Am „Elften im Elften“ tauchte der „Simpicissimus“ aus den Fluten des Hellbachteiches auf – am Aschermittwoch um Punkt 19.11 Uhr entschwand er wieder in dessen Fluten.

Damit nahm die KG „Klein-Köln“ als letzte Ahlener Karnevalsgesellschaft unter großer Trauer Abschied von einer Session, die für sie als historisch gewertet werden darf. „Der , Simplicissimus ‘ hat uns gut durch die Session gebracht“, zollte Vize-Präsident Detlef Kahl am Ufer des Hellbachteiches nicht nur den anwesenden Vorhelmer Tollitäten Dennis I. (Leinkenjost) und Annabell I. (Brockhues) sowie den Kindertollitäten Nick I. (Fährenkemper) und Pauline I. (Siebert) Respekt und Lob, sondern allen Vorhelmer Karnevalisten.

Das Sessionsmotto „KG ,Klein-Köln‘ tanzt aus der Reihe“ traf angesichts der besonderen Umstände sprichwörtlich zu. Durch die Schließung des Vereinslokals Pelmke und dem damit verbunden Verlust des Standorts für das Veranstaltungszelt mussten die Vorhelmer Karnevalisten mit ihren großen Veranstaltungen Gala-Prunksitzung und Kinderkarneval in den Hof Münsterland in Ahlen ausweichen.

„Es war eine schöne Session. Der Wechsel nach Ahlen hat gar nicht so weh getan“, fand Detlef Kahl zum Abschluss der 71. Session für die KG „Klein-Köln“ bilanzierende Worte.

Bevor der „Simplicissimus“ wieder zurück in die Hellbachfluten entfleuchte, durften die traurigen Tollitäten ihm noch ein letztes Mal über das Haupt streicheln – in der Hoffnung, dass er am „Elften im Elften“ an gleicher Stelle wiederauftauchen möge. Bei einem letzten dreifachen „Helau“ versank der Narrenpatron blubbernd in den Fluten.

Der Trauerzug setzte sich anschließend Richtung Clubheim der TuS Westfalia Vorhelm in Gang, wo beim gemütlichen Beisammensein mit „Grauen-Erbsen-Essen“ der Trauerabend bei guten Gesprächen und Sessionsanekdoten ausklang.

Die beiden Prinzenpaare bleiben nun im Amt und werden den Frohsinnsboten – wenn er sich locken lässt – in acht Monaten wieder an selber Stelle begrüßen. Die Amtsnachfolger der Tollitäten werden 2020 zu den „Tollen Tagen“ proklamiert.