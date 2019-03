Noch einige „Hausaufgaben“

Vor allzu großer Euphorie hat SPD-Fraktionschefin Gabi Duhme am Mittwoch gewarnt, nachdem NRW-Städtebauministerin Ina Scharrenbach der Stadt Ahlen ihre Entscheidung mitgeteilt hatte, das Rathaus und die Stadthalle nicht unter Denkmalschutz stellen zu wollen. Zum Jubeln bestehe kein Anlass, so Duhme.

Das sieht Stadtbaurat An­dreas Mentz genauso. Denn er weiß: Die Kuh ist damit noch lange nicht vom Eis, die „Rathausfrage“ mitnichten abschließend geklärt. Er sei aber zunächst einmal froh darüber, dass die Ministerin die fachliche Einschätzung und die Rechtsauffassung der Verwaltung hinsichtlich der Nicht-Denkmalwürdigkeit der Gebäude bestätigt habe, erklärte Mentz gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das spricht für umsichtiges und sorgfältiges Arbeiten“, lobt der 1. Beigeordnete auch seine Mitarbeiter.

Auf die wartet nun noch ein hartes Stück Arbeit, um, wie Mentz sagt, zu einer „belastbaren Entscheidungsgrundlage“ für die Politik zu kommen. Die Aufgabe sei „nicht zu unterschätzen“. Die beiden Alternativpläne A (Sanierung) und B (Neubau) seien „so angelegt, dass sie noch keine architektonischen Details beinhalten“. Da sei „noch einiges an Hausaufgaben zu machen“. Dazu gehört für Mentz auch die Frage, welche Funktionen mögliche Neubauten von Stadthaus und Bürgerforum erfüllen sollen. Auch Stadtbücherei und Volkshochschule müssten in die Überlegungen einbezogen werden.

Noch in diesem Monat soll Andreas Mentz zufolge die Rathauskommission tagen, um im Lichte des Ministerentscheids die weiteren Schritte abzustimmen. Alle verfügbaren Zahlen, Daten, Fakten und Prognosen müssten am Ende in einer Beratungs- und Beschlussvorlage zusammengefasst und so aufbereitet werden, dass sie „möglichst breit“ diskutiert werden könnten, auch unter erneuter Beteiligung der Öffentlichkeit. Mentz kann sich vorstellen, dass es einen zweiten „Bürgerdialog“ wie im Oktober 2018 in der Stadthalle geben wird. „Unser Ziel ist es“, so der Stadtbaurat zur zeitlichen Perspektive, „bis zu den Sommerferien das Thema so bearbeitet zu haben, dass es beschlussfähig ist.“