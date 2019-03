„Thomas Roßbach ist auf uns zugekommen und wir waren sofort begeistert“, erinnerte sich „AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke beim Pressegespräch daran, wie der Vorsitzende der DAV-Sektion ihm seine Idee un­terbreitete. Der Kontakt war schon vorher vorhanden. „Der Alpenverein un­terstützt uns seit Jahren super bei der Werbung für unsere Vorträge“, so Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt.

Schon im Jahr 2015 war Alexander Huber bei der Beckumer Sektion zum 90-jährigen Bestehen zu Gast und begeisterte damals 350 Zuschauer. „Er geht auf die Menschen zu und ist total offen – jeder kann ihn ansprechen“, blickt Sektionsschatzmeister Hubert Stövesand auf die damalige Veranstaltung zurück. Ein Grund, den Ex­tremkletterer noch einmal einzuladen.

In den Grenzbereichen der vertikalen Welt

Alexander Huber ist mit seinem Bruder Thomas nicht nur als Teil der „Huberbuam“ bekannt geworden, sondern auch durch das freikletternde Besteigen der Nordwand der Großen Zinne in den Dolomiten. Beide bewegen sich in den Grenzbereichen der vertikalen Welt. Damit steht Alexander Huber mit seinem extremen Freiklettern für den modernen Alpinismus, der Ende der 1980er Jahre entstand. Damals waren fast alle Gipfel weltweit bestiegen und Bergsteiger suchten nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ neue Herausforderungen. Diese Wege führten über Grate und schwierige Wände, auch als Klettern im elften Grad bezeichnet.

Der neueste Vortrag von Alexander Huber schildert, wie diese Herausforderungen mit richtiger Bewegung und enormem Kraftpotenzial gemeistert werden. Er zeigt die schönsten und prägend­sten Momente, die er bei seinen Extremklettertouren erlebt hat.

DAV-Sektion Beckum hat 1700 Mitglieder

Der Alpenverein der Sektion Beckum ist nach den Worten von Thomas Roßbach „ein klassischer Bergsportverein“, er hat 1700 Mitglieder, die überwiegend aus dem Kreis Warendorf, aber auch aus dem Raum Hamm kommen. Im Phoenixpark in Beckum betreibt der Verein eine eigene Kletteranlage, die in diesem Jahr für 270 000 Euro erweitert werden soll, und im Thüringer Wald eine Wanderhütte mit 20 Schlafplätzen.

Zum Vortrag von Alexander Huber hat sich auch der Präsident des Deutschen Alpenvereins, Josef Klenner, angekündigt. Er wohnt in Wadersloh und ist Mitglied der Beckumer Sektion.

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 18 Euro. Für DAV-Mitglieder sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse (nur gegen Vorlage des DAV-Ausweises) Karten für 15 Euro erhältlich. Der Vorverkauf erfolgt über die Stadthalle Ahlen, das Reisebüro Dr. Pieper am Markt, die Geschäftsstelle des Alpenvereins in der Lönkerstraße 18 in Beckum (dienstags von 18 bis 19 Uhr) sowie bundesweit unter www.reservix.de.