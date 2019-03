Rathaus-Architekt weist Vorwürfe zurück

In einem Offenen Brief mit Datum von Freitag (8. März) an die Ministerin weist Prof. Christoph Parade, der Architekt des Rathauses, Vorwürfe zurück, die Glasfassade des Rathauses sei bereits unmittelbar nach Fertigstellung fehlerhaft gewesen. Wenn das zutreffe, „frage ich mich, warum man unser Architekturbüro damals nicht darüber informiert hat“.

Ebenso sei es unerklärlich, warum bei einer so „fehlerhaften“ Konstruktion nicht die gesetzliche Gewährleistungspflicht seitens der Stadt in Anspruch genommen wurde. Er verwahre sich gegen Beschuldigungen, als Architekt für einige Dinge haftbar gemacht zu werden, „die ich nicht zu verantworten habe“. Abschließend wirft Parade der Ministerin in dem Brief vor, dass die getroffene Entscheidung nicht auf sachlicher und fachlicher Faktenbasis getroffen worden sei.

Vor Ort einen Eindruck verschafft

Am Rande einer CDU-Veranstaltung am Donnerstagabend in Sendenhorst hatte die Ministerin in einem Gespräch die Vorgehensweise ihres Hauses beschrieben. Nachdem der Landeskonservator in Münster das Ministerium mit der Bitte um ei­nen „Ministerentscheid“ angerufen habe, hätten ihre Fachleute die vorliegenden Gutachten geprüft und sich selbst vor Ort einen Eindruck verschafft.

Eine Einbeziehung des Landeskonservators, die der Architekt erwartet hatte, sei nicht vorgesehen, weil es sich um einen Prüfauftrag handle. Solche Prüfungen würden mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt.

„ Mir liegen jetzt schon mehr Fälle vor als meinem Vorgänger in fünf Jahren. Mir liegen jetzt schon mehr Fälle vor als meinem Vorgänger in fünf Jahren. “ Ina Scharrenbach

Ahlen sei aber nicht die einzige Kommune, die sich wegen ihres Rathauses an sie gewandt habe. „Mir liegen jetzt schon mehr Fälle vor als meinem Vorgänger in fünf Jahren“, erklärte die Ministerin. Jeder einzelne Fall werde geprüft. Deshalb könne aus der Ahlener Entscheidung auch keine generelle Linie abgeleitet werden. Ina Scharrenbach ergänzte, dass zahlreiche Kommunen, deren Verwaltungsgebäude in den 1960ern und 1970 gebaut worden seien, ähnliche Probleme beklagten.

Empfehlungen, wie die Stadt mit einem möglichen Neubauvorhaben etwa im Hinblick auf eine weitere Digitalisierung der Arbeitsplätze umgehen solle, wollte Scharrenbach nicht geben. „Wir bauen in der Regel für 80 oder 90 Jahre“, meinte die Ministerin. Die Holländer verfolgten eine andere Philosophie und bauten für 30 bis 40 Jahre.

Frage nach Landesförderung unbeantwortet

Die Frage, ob die Stadt Ahlen für einen Neubau von Rathaus und Stadthalle auf eine Landesförderung hoffen könne, ließ Ministerin Ina Scharrenbach unbeantwortet. „Der Topf mit den Städtebauförderungsmitteln ist überzeichnet“, entgegnete sie. Deshalb komme es auf die Antragstellung an. Ein Ministeriumssprecher erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, das Programm sei sogar mehrfach überzeichnet.