Sie war schnell genug: Der Überfall auf eine Kurierfahrerin am Freitagvormittag misslang. Wie die Polizei berichtet griffen zwei vermummte Täter auf einem Parkplatz an der Warendorfer Straße die Kurierfahrerin eines Geldinstituts an. Die 67-Jährige, die kein Geld transportiert, war gerade in ihr Fahrzeug eingestiegen, als die Unbekannten plötzlich auftauchten.

Bevor die Täter zum Angriff übergehen konnten, gelang es der 67-Jährigen, ihr Fahrzeug von innen zu verschließen und wegzufahren. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.