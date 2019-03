Schaukelkosten in den Herbst geschoben

Nein, in diesem Sommer wird auf dem Dolberger Spielplatz am Tiefenbach nicht geschaukelt. Heinrich Artmann , Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG), hätte das zwar gerne, die Mitglieder im Jugendhilfeausschuss befanden allerdings, dass ein solches Anliegen in die Haushaltsberatungen 2020 gehört und das bestehende Spielplatzkonzept nicht ohne Not wieder auf den Kopf stellen soll.

Die FWG hatte Ende Januar eine „Berücksichtigung von großen Schaukeln auf städtischen Spielplätzen“ beantragt. Konkret: Nach der Fertigstellung des Spielplatzes am Tiefenbach in Dolberg würden die Kinder eine Schaukel vermissen. Das Jugendamt hätte bei der Anwohnerbeteiligung die Elternwünsche „lapidar abgetan“. Die Stadt möge nun bis zum Frühjahr wieder eine Schaukel installieren.

Die Verwaltung hatte dem Jugendhilfeausschuss einen Kompromiss vorgeschlagen: Eine Schaukel könne aufgebaut werden, wenn nach Fertigstellung der zurzeit aktuell zu gestaltenden Spielplätze noch Geld übrig sei. Ansonsten müsse sie aus dem Haushaltsansatz 2020 finanziert werden.

„ Eine Schaukel hat doch fast jeder selbst im Garten. Eine Schaukel hat doch fast jeder selbst im Garten. “ Sabrina Beckamp

Die zuständige Fachbereichsleiterin Ulla Woltering erklärte es: Auch beim Spielplatz am Tiefenbach habe es das Beteiligungsverfahren für die Anwohner gegeben. „Diese Gruppe wollte keine Schaukel, sondern ein anderes Gerät.“ Deswegen stelle sie das Vorgehen und die letztendliche Gestaltung nicht in Frage. Aber einem Kompromiss wolle sich die Verwaltung auch nicht verschließen.

Andrea Jaunich (SPD) schüttelte mit dem Kopf: „Ich verstehe den Antrag nicht. Es standen 40 000 Euro zur Verfügung. Die Dolberger haben ihre Wünsche geäußert. Und für die 40 000 ging eben nicht alles.“ So habe man sich für das Klettergerüst entschieden und gut. „Ich sag‘s mal provokant“, so Andrea Jaunich weiter: „Da ist jetzt ein Nachbar, der sich das gewünscht hat.“ Dafür extra Geld ausgeben, das sehe sie nicht ein.

Aus Elternsicht und als Dolbergerin meldete sich Sabrina Beckamp, Sachkundige Bürgerin Jugendamtelternbeirat: „Wir finden den Spielplatz toll, gerade auch, weil wir das Klettergerüst für die U-3-Kinder haben. Eine Schaukel hat doch fast jeder selbst im Garten. Ich kenne kein Elternteil, das sagt, wir brauchen unbedingt eine Schaukel.“

Mit einer Enthaltung der FWG-Vertreterin Silvia Hillebrand beschloss der Ausschuss, den Antrag in die Haushaltsberatungen 2020 zu schieben.