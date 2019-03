„50 % sie“ spannt große Bögen

Zu 100 Prozent spannend und interessant ist die neue Ausstellung auf der etage eins im Bürgerzentrum Schuhfabrik. Dabei heißt die Präsentation, die zum Weltfrauentag eröffnet wurde, „50 % sie“. Sie ist bis zum 8. April zu den Schuhfabrik-Öffnungszeiten zu sehen. Sie umfasst rund zwei Dutzend Bilder, Zeichnungen, Installationen und Kollagen von neun Frauen.

Christiane Busmann , Geschäftsführerin des Büz, sprach zur Eröffnung und ei erinnerte an die Tradition der Frauentage. „Bereits 1911 gab es in Berlin die erste Frauendemonstration mit über 11 000 Teilnehmerinnen.“ Und noch immer seien Frauenrechte nicht selbstverständlich. Die Geschlechter werden unterschiedlich behandelt. Nach wie vor sind die Frauen in Führungspositionen eher die Ausnahme – ob in der Politik oder der Wirtschaft. „Vor kurzem demonstrierten in Spanien in einem Generalstreik von Frauen 5,3 Millionen, davon hat haben wir hier nichts erfahren“, kritisierte Christiane Busmann.

Zwar nicht aus Spanien, aber aus ganz verschiedenen Nationen stammen die Künstlerinnen, die hier ihre Bilder präsentieren. „Wir sind meist um die zehn Frauen, die sich als Freundinnen und Kolleginnen unregelmäßig als Künstlergemeinschaft Wettringen zusammenfinden“, erklärte die Kuratorin und Organisatorin der Ausstellung Nazanin Asgari. Sie studierte in ihrer Heimat Iran Grafikdesign und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. Hier stieß sie auf die Frauen der Künstlergemeinschaft Wettringen ( KGW ).

Die war unter anderem von Ada Klar gegründet, die nun auch mit ihren Werken auf der etage eins vertreten ist. Aus Oberhausen kommend, lebt und arbeitet sie heute im Münsterland. Dabei ist Ada Klar nicht an ein Genre gebunden. Das Feld ihrer Werke umspannt den Bogen von Zeichnung bis zu Rauminstallationen. „Der Blick auf die Welt hinter dem Offensichtlichen“ ist der Ursprung der Arbeiten von Ada Klar.

Ebenfalls ein Gründungmitglied der KGW ist Nina Lieven. Sie lebt und arbeitet in Wettringen. Heidi Marczinkes Schwerpunkte sind die Objektkunst und die Malerei, die sie mal in ihrem Wohnort Sendenhorst und mal in ihrer Wahlheimat Ostfriesland ausübt. Vera Ziegler hat in Berlin und Münster studiert und sammelt die Anregungen zu ihren Werken meist auf Reisen.

„Ich meine, dass Kunst Frieden und Freiheit bringt“, sagte die iranische Künstlerin Bahra Tashkor. Sie studierte in Teheran iranische Miniaturenmalerei und später auch Grafikdesign. Ebenfalls aus dem Iran stammt Roya Abdolahzade. Dort wurde sie 1987 geboren. In Damaskus in Syrien kam Bushra Arnous zur Welt. „Ich musste noch vor dem Abschluss des Architekturstudiums aus meiner Heimat fliehen“, berichtete die Künstlerin. 2015 war sie nach Münster gekommen und verarbeitete die Fluchterfahrungen in ihren Bildern. Die 20-jährige Künstlerkollegin und Landsfrau Zaina Alasaad kam vor gut einem Jahr nach Deutschland. Sarah Aufderhaar ist Mutter von zwei Kindern und gelernte Schaufenster- und Projektgestalterin.