Ein Fund sorgte für Heiterkeit

Auch die Vorhelmer und Tönnishäuschener haben sich am Samstag der Aktion „Ahlen putz(t)munter“ angeschlossen. In Vorhelm beteiligte sich die Bundeswehr-Partnerschaftskompanie 1. Aufklärungsbataillon 7 an der Dorfreinigung, in Tönnishäuschen wurde das Putzen aus organisatorischen Gründen freitags und samstags durchgeführt. IGVVV-Vorsitzendee Josef Remmert konnte sich zum Abschluss über eine Rekordbeteiligung freuen.

Schon im Vorfeld hatte die Stadt angekündigt, kein Einweggeschirr für die Erbsensuppe mitzuliefern, schließlich sollte nicht nur Müll gesammelt, sondern auch vermieden werden. Wie gut, dass die Partnerschaftskompanie Mehrweggeschirr aus der Westfalenkaserne mitbrachte. „Die Freiwilligenmeldung war nicht schwierig“, betonte Einsatzleiter Hauptmann Benjamin Pfeiffer, was Spieß Marian Neumann ergänzte: „Umweltschutz geht uns alle an.“

Ahlen und seine Ortsteile putzten munter 1/34 Vereine, Nachbarschaften und Privatleute packten am Samstag in Ahlen, Dolberg und Vorhelm kräftig an und holten den Müll aus öffentlichem Grün. Foto: Sabine Tegeler

Neben den üblichen kleinen Umweltsünden gab es auch zwei spektakuläre Funde. Ein Damenschuh mit einer unweit davon gefunden Lederpeitsche sorgte noch für Heiterkeit, ein kompletter Motorblock dagegen für Unverständnis. Auch ein Sandhaufen mit Kinderspielzeug wurde entdeckt.

In Tönnishäuschen verärgerten die zahllosen Coffee-to-go-Becher an den Landstraßen die Müllsammler. „Das sind bestimmt 30 Kaffeebecher von der Sorte“, zeigte Rudolf Schmid ein Exemplar, was Thomas „Mötte“ Gerullis bekräftigte: „Der Kreisel ist Abladestation von McDonalds.“ Auch er berichtete von einer sehr guten Teilnehmerzahl über beide Tage.