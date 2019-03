Fleischwolf am Bahndamm

Deutlich weniger Müll als in den vergangenen Jahren kam am Samstag bei der bürgerschaftlichen Aktion „Ahlen putz(t)munter“ zusammen. Fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinigten am Samstagmorgen Grünanlagen und Straßenränder – insgesamt 31 unterschiedlichen Gruppen oder Einzelpersonen. Das Engagement hat damit gegenüber 2018 nicht nachgelassen. Beim Abschluss in der Feuer- und Rettungswache am Mittag zog Bürgermeister Dr. Alexander Berger eine positive Bilanz.

Wie in jedem Jahr waren die Kleingärtner besonders aktiv. Sie reinigten Wege und Grünflächen in und rund um ihre Anlagen. Die Kleingärtner der Anlage Brückenaue freuten sich, dass sie auf deutlich weniger Müll und besonders weniger Flaschen stießen. Am benachbarten Bahndamm fand ein Kleingärtner einen Gesichtsbräuner und einen Fleischwolf. „Das hatte wir auch noch nicht“, hieß es. Die Sammler berichteten aber auch, dass im vergangenen Jahr Unbekannte Sperrmüll an ihrer Sammelstelle abgeladen hatten, was auf den Verein zurückgefallen sei.

Mit von der Partie waren auch wieder die Pfadfinder. Sie kümmerten sich um den Zechenbahnradweg von „Westfalen“ bis zur Beckumer Straße. Um besonders Jüngere anzusprechen, veranstalteten sie ein Müll-Bingo, das gut ankam.

Ahlen und seine Ortsteile putzten munter 1/34 Vereine, Nachbarschaften und Privatleute packten am Samstag in Ahlen, Dolberg und Vorhelm kräftig an und holten den Müll aus öffentlichem Grün. Foto: Sabine Tegeler

Die Ahlener Jusos hatten sich entschlossen, rund um das Juk-Haus zu sammeln, da hier am späten Vormittag eine SPD-Versammlung stattfand. „Die Zeit vorher konnten wir so sinnvoll nutzen“, meinte Christian Szontkowski. Er berichtete, dass auf einem benachbarten Privatgrundstück Unmengen Flaschen lagen. „Das durften wir aber nicht betreten.“ „Am Morgenbruch“ war die CDU-Ortsunion Süd-Ost aktiv und rund um die Westfalenkaserne ging die Bundeswehr zu Werke. Hier kam einiges an Müll zusammen.

Beim Abschluss verteilten Bürgermeister Dr. Alexander Berger und der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe Bernd Döding schmackhafte Erbsensuppe. Diese kam so gut an, dass sogar nachgeordert werden musste.

Der Bürgermeister dankte allen, „dass Ahlen wieder ein Stück sauberer“ geworden sei. Kein Verständnis zeigte er für Menschen, die gedankenlos ihren Abfall einfach in die Landschaft werfen. „Das ist mir völlig unverständlich“, so das Stadtoberhaupt. Ausdrücklich betonte Dr. Berger: „Es freut mich besonders, dass so viele Kinder dabei sind. Ihr seid unsere Vorbilder!“ Dafür gab es lauten Applaus.

Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt ein neues Grünflächenkonzept erarbeite. Und er äußerte die Hoffnung, dass die Abnahmen der diesmal gefundenen Müllmenge „keine Ringeltaube“ sei.

Die Organisatorin von „Ahlen putz(t)munter“, Marianne Dams, sammelte währenddessen übrig gebliebene Müllsäcke und Arbeitsgerät ein. Sie ließ sich zeigen, wo genau die vollen Müllsäcke abgestellt wurden. Danach wies sie die Fahrer ein, so dass alles schnell abtransportiert wurde.