„Ahlen neu denken“ ohne Verbote

Anderthalb Jahre vor der Kommunalwahl stellt die SPD in Ahlen die Weichen für den Wahlkampf. Die Sozialdemokraten setzen dabei gezielt auf Beteiligung der Ahlener. Für den Auftakt mehrerer Bürgerforen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten hatte der Stadtverbandsvorstand am Samstag das neue Jugend- und Kulturhaus im Burbecksort als Veranstaltungsort gewählt, wo sich unter die Genossen auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mischten.

Einstimmen ließen sich die Teilnehmer der als offene Mitgliederversammlung titulierten Veranstaltung durch den Politologen Dirk Jörke . Der Professor an der TU Darmstadt ist selbst kein SPD-Mitglied, aber nach eigenem Bekunden der SPD sehr verbunden: „So dass ich seit ein, zwei Jahren meine Distanz aufgegeben habe“, gab er zu und führte aus, dass der Niedergang der Sozialdemokratie kein deutsches, sondern ein europäisches Phänomen sei. Insofern griffen monokausale Erklärungsversuche zu kurz. Einen Grund für den Mitglieder- und Wählerschwund sah der gebürtige Ahlener, der seine Geburtsstadt schon in sehr frühen Jahren mit seinen Eltern in Richtung Ostsee verlassen hatte, in der Auflösung traditioneller Milieus. Der Bergmann von heute arbeite nicht unter Tage, sondern fahre Pakete aus, formulierte Jörke. Zudem scheitere die SPD zunehmend an ihren eigenen Bildungserfolgen, als sie in den 1960er Jahren erfolgreich eine höhere Durchlässigkeit des Schulsystems durchsetzte. „Die SPD ist keine proletarische Partei mehr“, folgerte Jörke: „Die SPD ist akademisiert.“

„ Die SPD ist akademisiert. Die SPD ist akademisiert. “ Prof. Dirk Jörke

Bei seinen Empfehlungen, wie die SPD wieder besser Fuß fassen könnte, warnte Jörke vor der Annahme, dass dies allein durch einen Linksruck zu erreichen sei. Im Zweifelsfall seien Linke und Grüne immer noch etwas weiter links. Auch die AfD bezeichnete Jörke als Abspaltung. Bei der jüngsten Bundestagswahl habe die SPD knapp eine halbe Million Stimmen an die AfD abgegeben, mehr als alle anderen Parteien.

Die Empfehlung könne nicht lauten, die Wähler der AfD zu verteufeln, sondern ihre Sorgen ernst zu nehmen. Jörke schloss sich in der Aussprache der Forderung von Karl-Heinz Meiwes an, die Große Koalition umgehend zu verlassen.

Bei den anschließenden drei Diskussionsrunden zu den Themen Wirtschaft, Soziales und Sport und Freizeit ermunterten Gabi Duhme, Frank Viehfeger und Udo Zambo die Teilnehmer, alles vorzutragen, was ihnen am Herzen liegt. Die Maxime hatten zuvor Andrea Jaunich und Frederik Werning ausgegeben: „Ahlen neu denken“. Dabei gebe es keine Denkverbote.