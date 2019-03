Das Sturmtief, das am Sonntag über das Stadtgebiet hinwegfegte, hat der Ahlener Feuerwehr bis um 19 Uhr insgesamt 24 Einsätze beschert. Dabei waren insgesamt 56 Einsatzkräfte eingebunden.

An der Beckumer Straße wurde durch die Ordnungsabteilung der Stadt Ahlen eine Vollsperrung zwischen dem Mammutpfad und In der Grattenau veranlasst, da dort an einem Abbruchhaus OSB-Platten auf den Gehweg und die Straße zu fallen drohten. Die Sicherung des Hauses erfolgt durch den Besitzer, so das die Sperrung vermutlich bis Montag bestehen bleibt, so die Feuerwehr.

Der umgestürzte Baum in Guissen. Foto: Max Lametz

In anderen Fällen, unter anderem in Dolberg, ging es gefahrloser zu. Einige umgestürzte Bäume beschäftigten die Wehrleute im weiteren Verlauf des Abends, zum Beispiel nahe der Zechenhalde, wo die Straße Im Schlingenfeld zeitweise unpassierbar war. Verletzt wurde niemand.