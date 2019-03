Einen beschädigten Außenspiegel eines Fahrzeugs bemerkte ein Ahlener am späten Freitagabend gegen 22.50 Uhr. Der 24-Jährige hatte den Pkw wenige Minuten zuvor an der Parkstraße abgestellt und wurde aufgrund von Lärm auf die Situation aufmerksam. Er sah drei Jugendliche und sprach diese auf die Sachbeschädigung an. Das Trio flüchtete daraufhin über die Wallstraße in Richtung Realschule. In der Nacht zu Samstag beschädigten bislang Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Ahlen. Darunter ein Wohnmobil an der Von-Geismar-Straße, einen BMW an der Straße Im Elsken und einen Suzuki „Swift“ an der Rottmannstraße. Es wird nicht ausgeschlossen, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise an die Polizei.