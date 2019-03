Dafür dienten aber nicht nur Menschen. Bisweilen, so ganz zu Anfang, reichte auch schon ein Jackett. Mit Augen versehen machte diese improvisierte Handpuppe dem Besitzer der Jacke schon ganz ordentliche die „Hölle“ heiß. Dann ging es mit dem Weltmeister gleich zur Sache – in diesem Fall an die Jacke.

Augenzwinkernd „frauenfeindlich“ die Definition Mode: „Männer opfern das Ersparte – natürlich für die Dame des Herzens“. Das sei nach Morenos Puppe der einzige Weg, einen „Stoffwechsel wieder zu beschleunigen“. Dann war es soweit: In der Jackennummer meldete sich eine silberne Kiste auf der Bühne. Nun hatte die Puppe Erna ihren Auftritt. Schnell hatte Erna ihren „Herzensschatz“, den Zuschauer Horst, ausgemacht. Es folgten etliche eindeutig zweideutige Angebote. Dabei sparte das Publikum nicht an Applaus für die dreiste „Göre“.

In der Tat gingen ein paar Gags recht nah an die Unterkante der Gürtellinie. Doch hielt sich das immer noch im gut vertretbaren Rahmen. Der nicht sichtbare Floh Waldemar erforderte wieder ein neues Opfer aus den Rängen, das auch schnell gefunden war. Die Nummer war bestens mit dem sehr willigen Zuschauer synchronisiert und brachte einiges an Lachern hervor.

Vor der Pause – Moreno wollte sicher nicht mehr die Standardfrage beantworten, wie es denn mit dem Bauchreden so funktioniert – die pauschale Antwort des Künstlers „sehr gut“.

Nach der Pause drehte selbiger richtig auf. Was vorher eher plätscherte, schwoll jetzt zum Strom. Wieder wurde eine junge Dame aus dem Publikum geholt und assistierte bei der Kreation einer weiteren Handpuppe. Den Höhepunkt aber lieferte der Bauredner mit zwei Gästen, männlich und weiblich, und einer tollen Performance. Mittels Händedruck bewegten die beiden die Lippen nach dem den Mund des Meisters, und dessen Bauch redete dazu. Doch nicht nur das. Zum Abschluss sang der Bauchredner über seinen Assistenten noch ein Ständchen für Hausherrin Christiane Thiesing zum Geburtstag. Insgesamt ein amüsanter Abend mit vielen Lachern.