Bücherflohmarkt und Spiele

Zum nächtlichen Bücherflohmarkt lädt die Stadtbücherei für kommenden Freitag, 15. März, ein. Zwischen 19.30 und Uhr 22 Uhr sollten Sparfüchse aufpassen: Zur „Nacht der Bibliotheken“ können alle Lesehungrigen Medien zum Preis zwischen 50 Cent und zwei Euro ergattern. Verkauft werden ausgemusterte Zeitschriften, Bücher, DVDs, CDs, Hörbücher und Brettspiele aus dem Erwachsenen- und Kinderbereich.

„Mach es! Spiel es!“ lautet das Motto der Nacht der Bibliotheken in diesem Jahr in Ahlen. Denn nicht nur um Bücher dreht sich alles am Freitag bis 22 Uhr, dieses Mal steht auch ein Spieleabend für Jugendliche und Erwachsene in Kooperation mit dem Ahlener Spieletreff und Annika Neumann , Fachkraft für Jugend-Medienschutz auf dem Veranstaltungsprogramm. Mit im Boot ist auch das Fachgeschäft „Spielerei“, das viele Neuheiten zum Ausprobieren zur Verfügung stellt.

In der Bücherei St. Ludgeri wird mit Büchern gebastelt. Foto: St. Ludgeri

„Was den Besuchern besonders gefällt, kaufen wir auch an“, verspricht Büchereileiterin Ewa Salamon. An verschiedenen Stationen werden neue Brett-und Konsolenspiele getestet, bei Mitmachaktionen wie „Corpus Libris“ und dem „Elterntalk“ zur Stärkung der Medienkompetenz kommt keine Langeweile auf. Wer sich die Moderation des Elterntalks auch über die „Nacht der Bibliotheken“ hinaus vorstellen kann, sollte sich an Annika Neumann bei der Stadt Ahlen wenden.

Das Lesecafé mit den Mitarbeitern des Weltladens ist an diesem Abend geöffnet, ebenso die Ausleihe bis 22 Uhr. „Mit der Nacht der Bibliotheken wollen wir auch diejenigen für Bücher und andere Medien begeistern, die bislang noch nicht zu unseren Kunden zählen“, sagt der bei der Stadt zuständige Fachbereichsleiter Christoph Wessels und verspricht sich von den breit gestreuten Aktionen einen großen Zulauf.

In der Bücherei St. Ludgeri an der Gemmericher Straße wird derweil ab 19.30 Uhr gebastelt. Beim „Bücher-Upcycling“ entstehen Geschenktüten, Deko und viele weitere fantasievolle Dinge. Alle Interessierten dürfen einfach vorbeikommen.