So wurde jetzt mit dem Umbau des noch vorhandenen Dachstuhls begonnen. Außerdem läuft die Verlegung des Versorgungsraums für die Strom- und Wasserleitungen. Neue Dachlatten, Pfannen und eine Regenrinne wurden in einer gemeinsamen Aktion der Schützen angebracht. „Alles liegt voll im Zeitplan. In der Halle wurde bereits das Fundament des künftigen Versorgungsraums gegraben“, so der Vorsitzende Friedrich Eilert. „Der Raum wird etwa vier Quadratmeter größer als der bisherige und aus Kalksandsteinen gemauert.“ Außerdem soll eine begehbare Holzdecke zusätzlichen Lagerraum schaffen.

Die Maßnahmen waren nötig geworden, weil „ Open Grid Europe “ im Vorjahr festgestellt hatte, dass ausgerechnet unter einem Hallenteil eine Gasleitung verläuft, über die nichts hätte gebaut werden dürfen (die „Ahlener Zeitung“ berichtete). Der betroffene Anbau bestand seit 1974.