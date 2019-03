Die in der Diskussion zu verschiedenen Themen zusammengetragenen Vorschläge resümiert Werning wie folgt: „Es ist einiges zusammengekommen – und das bei der ersten Veranstaltung. Und jetzt geht es doch erst richtig los. Drei Bürgerforen sind bereits fest terminiert. In Planung sind noch Podiumsdiskussionen mit Experten und mindestens ein weiteres Bürgerforum, das sich an Jugendliche wendet. Auch Infostände und Hausbesuche stehen auf noch unserem Aufgabenzettel. In den nächsten Tagen wird es auch die Möglichkeit geben, Ideen auf unserer Homepage einzubringen.“

Das Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen, sei für den vergleichsweise geringen Aufwand, mit dem die erste Veranstaltung beworben worden sei, erreicht worden. Eine Reihe von Bürgern und vor allem Schüler der Fritz-Winter-Gesamtschule hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mitzudiskutieren.

Das erste Bürgerforum zum Thema „Ahlen – sozial und gerecht“ findet am Samstag, 4. Mai, ab 10 Uhr im Glückaufheim statt. Die beiden anderen Foren „Ahlen – wirtschaftsstark“ und „Ahlen – sportlich und fair“ sind für den 31. August im „Wersehof“ und den 16. November in der Südenkampfbahn terminiert. Zielmarke für das Kommunalwahlprogramm „von Ahlenern für Ahlen“ sei das erste Quartal 2020.