Unterstützt von einigen erfahrenen Musikern aus den Reihen des Blasorchesters probten die jungen Leute unter der Leitung von Dirigent Markus Berning die anspruchsvollen Stücke für das bevorstehende Konzert noch einmal besonders genau.

Mittags gab es eine gemeinsame Stärkung, die vom Festausschuss des Musikvereins Vorhelm organisiert wurde, so dass auch am Nachmittag frisch gestärkt weitergeprobt werden konnte.

Das Jugendblasorchester wird die Zuhörer beim Konzert unter anderem mit bekannten Stücken aus Pop und Rock wie „Shut up and dance“ von Walk the Moon, ABBA-Melodien aus dem Film „Mamma Mia“ sowie einem Medley aus dem Musical „Beauty and the Beast“ erfreuen.

Bis zum Konzert am 30. März um 19 Uhr in der Stadthalle Ahlen, das das JBO gemeinsam mit dem Blasorchester des Musikvereins Vorhelm gestalten wird, werden die jungen Musiker ihre Proben am Freitagabend weiterhin intensiv nutzen, um dem Publikum einen musikalischen Hochgenuss bieten zu können.

Eintrittskarten für das Konzert sind für Erwachsene zum Preis von 12 Euro und für Kinder zum Preis von 5 Euro weiterhin erhältlich an folgenden Vorverkaufsstellen: Radio Arnemann in Vorhelm und Gaststätte Spitthöver in Enniger sowie Uhren Herweg in Ahlen und Stadthalle in Ahlen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Vereins zu finden.

Am kommenden Freitag, 15. März, lädt der Musikverein Vorhelm als Trägerverein der beiden Orchester alle Mitglieder und Interessierte um 19 Uhr zur Generalversammlung in den Veranstaltungsraum im Erdgeschoss der Alten Schule Tönnishäuschen ein. Musikalisch wird die Versammlung vom Jugendblasorchester begleitet.