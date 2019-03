Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste der Mieter einer Wohnung an der Sternstraße in der Nacht zu Freitag ins Krankenhaus gebracht werden. In seiner Wohnung war ein Zimmerbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Löschzug Hauptwache gegen 2.54 Uhr alarmiert. Der Zimmerbrand, so die Feuerwehr, war in einer völlig vermüllten Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, der Wohnungsmieter sei verwirrt gewesen.

Den Brand bekämpfte ein Trupp unter Atemschutz mit einem CAFS-Rohr, die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei übergeben.