Wegen Bauarbeiten an der Asphaltdecke ist die Bahnhofstraße in der kommenden Woche voraussichtlich für zwei Tage für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt mit. Zwischen Bahnhofsplatz und Oststraße wird am Mittwoch, 20. März, die Fahrbahndecke gefräst, mit einer Bitumenemulsion behandelt und anschließend mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Verlaufen die Arbeiten planmäßig, wird die Bahnhofstraße voraussichtlich am Donnerstagabend, 21. März, wieder freigegeben. Die Sperrung für den Verkehr beginnt an der Kreuzung von-Geismar-Straße und Gerichtsstraße. Eine Umleitung ist eingerichtet über Nordenmauer, Kampstraße, Weststraße und Südenmauer.