Azubis gehören zum Team

Die HMV Metallverarbeitung GmbH & Co. KG ist seit rund 18 Jahren der Spezialist für Lohnfertigung im Bereich Werkzeug- und Sondermaschinenbau im Olfetal. Verhältnismäßig neu am Standort ist hingegen Geschäftsführer Roland Austrup , der das Unternehmen vor rund drei Jahren übernommen hat. Seitdem wurden der Betrieb erweitert und Arbeitsabläufe optimiert.

„Drehen, erodieren, fräsen oder schleifen, wir bieten den Rundumservice“, schildert Roland Austrup das Portfolio seines Unternehmens: „Durch unsere Erfahrung, sind wir zum einen etablierter Partner der Automobil und Stahlindustrie, haben aber zum anderen das Innovationsstreben eines jungen Unternehmens, das noch viel vorhat und sich über neue Herausforderungen freut.“ Dabei werde auch das Thema Ausbildung im Betrieb groß geschrieben. Zu dem 40-köpfigen Team gehören fünf Auszubildende. „Ich freue mich immer, wenn ich Unternehmen besuche, die das Thema Ausbildung hochhalten. Insbesondere beim aktuell vorherrschenden Fachkräftemangel im Handwerk ein gute Nachricht, wenn das Know-how an kommende Generationen weitergegeben wird“, befand Alexander Berger .

Jörg Hakenesch, Roland Austrup und Alexander Berger. Foto: WFG

Auch beim zweiten Besuch stand das Thema Ausbildung auf der Gesprächsagenda. Der Karosserie- und Lackierbetrieb Ayhan Pür setzt auf den Nachwuchs. Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb mit 13 Mitarbeitern ist auch hier dauerhaft ein Auszubildender mit im Team. Dabei ist das Leistungsspektrum von Ayhan Pür äußerst umfangreich: „Von den Karosseriearbeiten und lackierfreiem Ausbeulen über Unfallinstandsetzung und Autoglasservice bis hin zu Fahrzeuglackierungen und Fahrzeugaufbereitung reicht unser Angebot. Wir arbeiten auch seit langem eng mit Versicherungen zusammen und haben uns auch auf die Aufarbeitung von Oldtimern spezialisiert“, so Ayhan Pür, Meister und Inhaber des Betriebs an der Theodor-Schwarte-Straße. „Die Wirtschaft in Ahlen ist äußerst vielfältig. Nicht nur bei den großen Betrieben kann man eine tolle Ausbildung machen, insbesondere unsere kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern bieten eine enorme Bandbreite an Berufsbildern an“, appellierte Berger an künftige Auszubildende.