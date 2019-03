Nach der am 6. März bekannt gegebenen Entscheidung von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ), das Ahlener Rathaus und die Stadthalle nicht un­ter Denkmalschutz zu stellen, hat die Diskussion um die Zukunft des Kultur- und Verwaltungszentrums wieder an Fahrt aufgenommen. Der Stadtrat hat nun die freie Wahl, beide Gebäude entweder – ohne Denkmalschutzauflagen – zu sanieren oder sie komplett abzureißen und neu zu bauen.

Vor einer Woche hatten wir Sie, liebe Leser, dazu aufgerufen, sich an der Debatte zu be­teiligen und an unserem Online-Voting teilzunehmen. Die Zwischenauswertung ergibt folgendes Meinungsbild: Bis Freitagnachmittag 17 Uhr wurden 978 Stimmen abgegeben – davon 600 für die Erhaltung und Sanierung des „Parade-Baus“. Das entspricht 61,4 Prozent. „Beide sollten abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden“, finden 378 Teilnehmer (38,7 Prozent). Eine sehr deutliche Mehrheit also für Plan A.

Auch zahlreiche, zum Teil ausführliche Leserbriefe sind zu dem Thema in der Redaktion eingegangen, von denen die „AZ“ in ihrer Samstagausgabe auf ei­ner Sonderseite einen ersten Teil veröffentlicht. Die meisten Absender äußern ebenfalls eine klare Präferenz für die Erhaltung und Instandsetzung von Rathaus und Stadthalle.

Die Verwaltung will am Dienstag, 19. März, im Stadtplanungs- und Bauausschuss erläutern, wie sie mit dem Ministerentscheid umzugehen gedenkt.