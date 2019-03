Bevor Manfred Gesch mit seiner Einführung zum Film „Macki Messer“ beginnen konnte, hatte zunächst der stellvertretende VHS-Leiter Uwe Schnafel das Wort und unternahm erst einmal eine Zeitreise durch die Reihe des Seniorenkinos. Im Jahr 2005 erhielt die Wersestadt mit dem „Cinema Ahlen“ ein neues Kino, nur wenig später wurde das VHS-Seniorenkino ins Leben gerufen. „Das Projekt hat damals eingeschlagen wie eine Bombe“, erinnerte sich Uwe Schnafel. Die erste Vorstellung sei so stark besucht gewesen, dass Kinobesucher wegen zu starker Nachfrage wieder nach Hause geschickt werden mussten.

Im Jahr 2008 wurde wegen der Beliebtheit die Frequenz erhöht, statt einmal öffneten sich nun die Kinotüren zweimal im Monat für die Senioren. Das war seitdem am ersten und dritten Sonntag im Monat der Fall. Wobei immer eine Filmpause eingelegt wird, in der es Kaffee und Kuchen gibt.

Am Sonntagnachmittag erlebte das Seniorenkino bereits seine 296. Aufführung, wobei einige Filme in Form von Zusatzterminen sogar zweimal gezeigt wurden, weil die Nachfrage so groß war. Dazu gehörten die Streifen „Nordsee von oben“, „Medicus“, „Honig im Kopf“ „Der Junge muss an die frische Luft“ und nicht zuletzt „Unter Bauern“ im Jahr 2009.

Von den genannten Filmen hat auch Doris Tabert viele gesehen. „Ich bin ziemlich regelmäßig dabei – sechs- bis achtmal im Jahr“, bekannte die in Beckum wohnende Jubilarin, die sich beim Aufrufen ihrer Kartennummer ziemlich überrascht zeigte. Sie durfte sich über ein vielfältig ausgestattetes Präsent freuen, das eine Filmklappe sowie Gutscheine fürs „Cinema Ahlen“, für eine Stadtrundfahrt sowie für den Vortragsabend mit Tamina Kallert am 27. März in der Stadthalle enthielt.