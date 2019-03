Ein Verkehrsunfall auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße beschäftigte am Montagnachmittag die Rettungskräfte. Nach Polizeiangaben befuhr ein 22-jähriger Ahlener mit seinem Pkw gegen 15.40 Uhr die Emanuel-von-Ketteler-Straße und bog nach links in die Ostbredenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Autofahrer aus Hamm, der sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 12 000 Euro. Die Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es aufgrund der einspurigen Verkehrsführung zu Behinderungen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe zog die Polizei Kräfte der Feuerwehr unterstützend hinzu.