Die Polizei meldet nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen ereignete, eine verletzte Fahrradfahrerin. Die Frau war gegen 6.45 Uhr auf dem den Radweg der Walstedder Straße in Richtung Weststraße unterwegs. Als die 58-jährige Ahlenerin im Kreisverkehr die Einmündung der Hammer Straße passierte, stieß sie mit dem Pkw eines 64-Jährigen zusammen, der zur gleichen Zeit in den Kreisverkehr einfuhr. Daraufhin stürzte die Radlerin. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Pkw musste wegen eines platten Reifens abgeschleppt werden. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Beamten etwa 2600 Euro.