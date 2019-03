Das Angebot wurde mit dem Motto „Gemeinsam erleben – gemeinsam essen“ überschrieben. Eingeladen waren unter anderem Klienten aus dem „Forum gegen Armut“, des Treffpunkts „Das offene Ohr“ oder auch Kunden der Kleiderläden. Mit einer vegetarischen Gemüsesuppe, einer Käsesuppe, einer Suppe ohne Schweinefleisch und einer Reitersuppe boten die Mitglieder der Caritaskonferenz vier selbstgemachte Eintöpfe an.

„Wir wollen das auch mal im Stadtbereich ausprobieren“, erklärte der ehemalige Vorsitzende der Caritaskonferenz, Klaus Preuß. Denn als Idee zu dieser Aktion diente der kostenlose Mittagstisch der Pfarrcaritas in Dolberg, die ein solches Essen schon seit langer Zeit einmal im Monat anbietet – und zwar mit großer Resonanz. Also: Warum nicht auch in der Kernstadt? Im Vorfeld hatten sich 16 Personen zu der Aktivität in Ahlen angemeldet, darüber hinaus nahmen aber auch weitere Bürger dieses Angebot wahr.

Die Caritas-Konferenz betreut Senioren, Kranke und bedürftige Menschen. Mit ihren Spendensammlungen versucht sie, Notsituationen von Menschen zu lindern. Die Konferenz kommt einmal im Monat im Barthelhof am Kirchplatz im Schatten der Alten Pfarre zusammen.

Nach der Abschluss dieser Aktion will die Caritaskonferenz entscheiden, ob weitere kostenlose Mittagessen geplant werden. Wer Fragen rund um das Angebot hat, kann sich jederzeit an die Mitglieder der Caritas-Konferenz wenden.