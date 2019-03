Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Attendorn befuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Feldstraße von der Beckumer Straße kommend, und beabsichtigte, die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Wetterweg zu überqueren. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 38-jährigen Ahlenerin, die von der Emanuel-von-Ketteler-Straße nach links in die Feldstraße abbog. Durch den Zusammenstoß wurde die 65-jährige Beifahrerin der 38-Jährigen verletzt, meldet die Polizei. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.