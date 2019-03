Ein 25-Jähriger aus Waltrop befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw die Landesstraße 851 von Ahlen in Richtung Sendenhorst. Ausgangs einer Linkskurve kam er um 5.56 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Der Pkw überschlug sich und beschädigte dabei einen angrenzenden Weidenzaun, in dem das Fahrzeug landete. Der 25-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Polizei. Am Wagen entstand jedoch Totalschaden.