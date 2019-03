Kein Ruhmesblatt für Ahlen

Die Aufarbeitung der Zeit des Dritten Reichs war für Ahlen bis Anfang der 80er Jahre kein Ruhmesblatt. Als Hans Gummersbach 1982 seinen damaligen Kulturdezernenten Christian Schmidt-Casdorff fragte, was die Stadt aus Anlass der 50. Wiederkehr der nationalsozialistischen Machtergreifung am 30. Januar 1933 plane, erntete er verständnislose Blicke.

Das änderte sich durch die Recherchen, die Gummersbach – damals pädagogischer Mitarbeiter für kulturelle Bildung bei der Volkshochschule – alsbald mit seinem Studienfreund Ludger Grevelhörster anstellte. Sie mündeten in der Ausstellung „30. Januar 1933 – Die Welt verändert sich auch in Ahlen“, die zum 9. November 1983 eröffnet wurde.

Diese Begebenheit stellte Dr. Hans Gummersbach an den Anfang seiner Stadtführung „Auf den Spuren der Juden in Ahlen“. Dazu hatten sich in der Familienbildungsstätte (fbs) am Samstagmorgen knapp 50 Interessierte eingefunden, um sich mit dem Historiker und Fachmann für die Geschichte der Jüdischen Gemeinde Ahlen auf einen Rundgang zu begeben, der nach der Begrüßung durch den Hausherrn Lars Koenig auf den fbs-Stufen mit einem Lied von Ufa-Star Zarah Leander begann, das Axel Ronig und Thomas „Mötte“ Gerullis anstimmten: „Nur nicht aus Liebe weinen“. Damals ein Hit, ein echter Gassenhauer.

Von dort ging es zur Oststraße, wo sich bis 1933 zahlreiche kleine jüdische Geschäfte befanden. „Die Juden waren gut integriert“, stellte Gummersbach fest. Das größte Geschäft war das Textilkaufhaus der Theodor-Althoff-Kette, das von Heinrich Sänger als Geschäftsführer geleitet wurde. Dessen Sohn Hans machte am Städtischen Realgymnasium Ostern 1933 Abitur – obwohl die Nazis alles unternahmen, um zu verhindern, dass ein jüdischer Schüler noch sein Abitur an einer staatlichen Schule ablegte. Sänger ging 1935 nach Palästina und überlebte auf diese Weise den Holocaust.

Anderen war dieses Glück nicht beschieden. Wie Siegmund Spiegel, der mit seiner Familie an der Wilhelmstraße wohnte. Er war als „Taschentuchhändler“ bekannt und bestritt seinen Lebensunterhalt mit Kurzwaren, die er an der Haustür verkaufte.

In der Pogrommacht vom 9. auf den 10. November 1938, als SA- und SS-Männer die Synagoge an der Wandmacherstiege in Flammen aufgehen ließen und jüdische Geschäfte und Wohnungen verwüsteten, wurde Siegmund Spiegel, wie von Zeugen beobachtet, von Mitgliedern dieser Organisationen aus seiner Wohnung getrieben, geschlagen und verprügelt. „Er wurde von den SA-Männern ermordet“, erklärte Gummersbach. Bei der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse in der Po­gromnacht wurden von den rund 60 bis 70 Beteiligten nur sechs vor Gericht gestellt und zu Strafen zwischen anderthalb Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Mit der Verurteilung und Entnazifizierung war das Thema „13 Jahre nationalsozialistischer Terrorherrschaft“ in Ahlen für Jahrzehnte erledigt, wie Gummersbach betonte.