Schlechter hätte es für einen angetrunkenen Autofahrer kaum kommen können. Er nahm ausrechnet am Sonntag einer Streifenbesatzung die Vorfahrt. Die Beamten beendeten die Trunkenheitsfahrt des 56-Jährigen und beschlagnahmte den Führerschein. Um 17.59 Uhr bog der Ahlener mit seinem VW von einem Tankstellengelände auf die Warendorfer Straße ab. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Streifenwagen. Durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte der Polizeibeamte einen Zusammenstoß verhindern. Der Ahlener wurde angehalten. Als die Polizisten an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Mann erneut an. Er konnte dennoch eingeholt, angehalten und überprüft werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr.