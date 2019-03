Ein unbekannter Golf-Fahrer war am Samstag gegen 4 Uhr in Richtung Ahlen unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet über den Grünstreifen in den Graben, überschlug sich zweimal und blieb auf dem Dach liegen. Ein nachfolgender 19-jähriger Bochumer und seine zwei Begleiter halfen den drei Insassen aus dem Golf, die augenscheinlich unverletzt waren. Dann setzte sich das Trio in einen vermutlich silbernen Mercedes und fuhr in Richtung Ahlen davon.

Der Bochumer hatte vor dem Unfall beobachtet, wie der Mercedes-Fahrer den Golf überholt hatte. Der 19-Jährige habe den Eindruck gehabt, dass beide Fahrzeuge zusammengehörten, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Ermittlungen verliefen negativ. Der Sachschaden beträgt etwa 5500 Euro.

Angaben an die Wache unter Telefon 96 50.