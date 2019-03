So war es auch an diesem Wochenende. Eine kleine Gruppe Vertriebener aus Schlesien traf sich zu ihrer „Kirmes“. Eine Kirmes im heutigen Sinne ist das nicht, sondern eher etwas in Richtung eines Kirchweihfestes. Verwandtenbesuche waren obligatorisch, bei denen es „ordentlich Essen“ und natürlich den inzwischen auch hier bekannten Mohnkuchen gab. Dazu bot das Gasthaus Witte, wo schon früher Heimattreffen stattfanden, die passenden Räume.

Vorhelm war der Ort, an dem am 27. März 1946 ein Teil der Krotenpfuhler nach der Vertreibung aus der Heimat, der Grafschaft südlich von Breslau im Glatzer Gebirgskessel, angekommen ist. Besagter Gebirgskessel war ca. 30-mal 55 Kilometer groß, bei ca. 180 000 Einwohnern. Landschaftlich ist der Bereich auch im heutigen Polen ein Kleinod.

Martin Schneider , der das Treffen im Hellbachdorf organisiert hatte, begrüßte 16 Teilnehmer. „Es sind zwar nicht mehr viele Personen, allerdings war der Ort Krotenpfuhl mit ca. 200 Bewohnern auch nicht groß“, hielt er fest. Es sei ein Bauerndorf, nach hiesigem Sprachgebrauch fast eine Bauerschaft gewesen.

Zur Unterhaltung und Information gab es Wortbeiträge, darunter „Der Streit eines Staren- und Sperlingspaares um einen Nistkasten“. So erzählte der Grafschafter Ludwig Adelt einige Geschichtchen im Dialekt, er „pauerte“ sehr gekonnt. „Pauern“ wird das Sprechen im Dialekt genannt. Es ist abgeleitet von „Bauern“, der Sprache der Landbevölkerung. So war es zum Teil bei der Stadtbevölkerung unschicklich, im Dialekt zu sprechen. „Gesagt werden muss auch, dass es recht umfangreiche Dichtungen im Dialekt gibt“, so Schneider.

Ein besonderes Merkmal der Grafschafter ist der sehr tiefe römisch-katholische Glaube. So gab es in der Grafschaft viele Wallfahrtsorte, Prozessionen, Barockkirchen, Kapellen, Wegekreuze, Heiligenstatuen und gut besuchte Kirchen. Dazu erzählte der Großdechant Franz Jung einiges, der sich seelsorgerisch sehr um die noch Lebenden der Vertreibung aus der Grafschaft Glatz kümmert. Aus der Grafschaft Glatz stammt auch der Lehrer und Kirchenmusiker Ignatz Reimann, der auch hier inzwischen mit seiner „Christkindel-Messe“ bekannt geworden ist.

Dieser Zusammenhalt wie auch die Treue zur Kirche hat sich nach der Vertreibung auch in der Fremde fortgesetzt. Priester kümmerten sich um die Vertriebenen, die Gläubigen scharten sich um ihre die Kirche. So gibt es immer noch eine Wallfahrt der Grafschafter zur Madonna in Telgte.

Mit einem gemeinsamen Abendessen klang die „Kirmes“ aus. Ein Besucher brachte die einhellige Meinung der Krotenpfuhler auf den Punkt: „Wir kommen gerne wieder, wenn wir es noch können. Ein Stück alte schlesische Heimat wurde etwas lebendig, besonders durch die heimatliche Mundart, die noch zu hören war.“