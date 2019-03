Das singende Altenheim

Einen Monat ist er nun alt, der Projektchor, der es sich zum Ziel gesetzt hat, noch in diesem Jahr die Zertifizierung zum „Singenden Altenheim“ zu erlangen. Drei Senioreneinrichtungen in NRW haben dieses Ziel erreicht und das Elisabeth-Tombrock-Haus Ahlen macht sich jetzt auf den Weg, sich anzuschließen.

Unter Leitung von Musikgeragogin Angelika Georges wurde die Idee, geboren und Angriff genommen. „Als wir den Aufruf an alle Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige und Ehrenamtliche starteten, war schon eine gewisse Spannung da, ob sich Singbegeisterte finden, um einen Projektchor mit Leben zu erfüllen“, erläutert Angelika Georges, „und so war es dann auch“!

So treffen sich seit dem 19. Februar die Sängerinnen und Sänger im Elisabeth-Tombrock-Haus alle 14 Tage zur gemeinsamen Chorprobe. Chorerfahrung und Notenkenntnisse werden für das gemeinsame Singen nicht benötigt. Was den Erfolg ausmacht ist der Spaß am gemeinsamen Singen, am Austausch, an der Begegnung und der gemeinsamen Unterstützung.

„ Singen macht froh, denn Singen hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm.... Singen macht froh, denn Singen hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm.... “ Angelika Georges

Jetzt ist der Projektchor dabei, sich mit Freude und Elan ein Repertoire an bekannten und weniger bekannten Liedern zu erarbeiten, mit dem er sich zunächst bei hausinternen Veranstaltungen präsentieren wird. In der jüngsten Probe stand etwa das Lied „Singen macht froh“ auf dem Programm. Die Stimmung der Sängerinnen und Sänger bewegt der Wunsch, mit den Liedern, die geprobt werden, einmal sich selbst und den Bewohnern im Elisabeth-Tombrock-Haus Freude zu bereiten.

„Sie haben sich alle zusammengefunden unter dem Motto: „Singen macht Spaß, singen tut gut! Singen macht froh, denn Singen hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm...“, so Angelika Georges.

„Das ist es, was es ausmacht, wenn wir Leben gestalten im Elisabeth-Tombrock-Haus“, ergänzt Einrichtungsleiterin Anne Troester, „sich in den Arm nehmen und geborgen fühlen, wie kann das schöner gehen als mit Musik und Gesang.“