Bereits seit zehn Jahren rufen die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ und das Sinn-Netzwerk Gartenbesitzer zu dieser Aktion auf, um einer breiten Öffentlichkeit einen Blick in sonst verborgene grüne Paradiese zu erlauben. Nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Gartenbesitzer ein tolles Erlebnis. „Der Austausch mit Gleichgesinnten macht viel Spaß“, so Initiatorin Anne Althaus , „auch als Gartenbesitzer bekommt man neue Anregungen, und man kann viele Tipps und Ideen weitergeben.“ Dabei kommt es weder auf die Größe noch auf die Perfektion an, jeder Garten hat seinen Reiz.

Wer mitmachen möchte, ist eingeladen zu einem Kennenlerntreffen am Montag, 8. April, um 17 Uhr im Mittrops Hof, Görlitzer Straße. Weitere Auskünfte erteilt Anne Althaus, Telefon 59-743, E-mail althausa@ stadt.ahlen.de.