Jetzt geht es um die Kultur

Zugespitzt auf die eine Frage, ob Rathaus und Stadthalle erhalten und saniert oder abgerissen und neu gebaut werden sollen, ist bis jetzt die Diskussion über die Zukunft des Kultur- und Verwaltungszentrums geführt worden. Dabei sei „ein gewisses Vakuum“ entstanden, gibt Stadtbaurat Andreas Mentz zu. Denn Stadtbücherei und Volkshochschule, für deren Inte­gration in das Rathausquartier es ja vor einigen Jahren durchaus schon konkrete Pläne gab, gerieten in der Debatte scheinbar in Vergessenheit. Nicht bei der Verwaltung, wie Mentz versichert. Er hält jetzt, da der Rat – ohne Denkmalschutzkorsett – frei in seiner Entscheidung zwischen Plan A und Plan B ist, den Zeitpunkt für gekommen, die kultur- und bildungspolitischen Konturen des Gesamtprojekts zu „schärfen“. An diesem Prozess soll die Öffentlichkeit intensiv beteiligt werden.

Mentz und Bürgermeister Dr. Alexander Berger kündigten am Dienstag bei einem Pressegespräch an, das Format des „Bürgerdialogs“ wieder aufleben zu lassen, das erstmals im Oktober 2018 erfolgreich erprobt wurde, als es zunächst darum ging, wie es mit Rathaus und Stadthalle überhaupt weitergehen soll. Nun sind sogar drei Veranstaltungen bis zu den Sommerferien geplant, die erste am Samstag, 6. April, von 10 bis 13 Uhr im Ratssaal. Moderieren wird sie Reinhart Richter , Kulturplaner aus Osnabrück. Er betritt in Ahlen kein Neuland, hat schon 2013/14 an der gemeinsam mit der Stadt Beckum erarbeiteten interkommunale Kulturentwicklungsplanung für Kinder und Jugendliche maßgeblich mitgewirkt.

Richter sagt: „Wir leben in einer Zeit ungeheurer gesellschaftlicher Umbrüche, die sich mit zunehmender Beschleunigung vollziehen.“ Als Stichworte nennt der frühere langjährige Kulturamtsleiter der Stadt Osnabrück beispielhaft Digitalisierung, Demografie und Mi­gration. Wie sich Kulturleben und Freizeitgestaltung mit diesen Rahmenbedingungen verändern, darüber möchte Richter zum Auftakt mit Ahlener Kulturschaffenden, aber auch „Konsumenten“ ins Gespräch kommen und versuchen, wie er es ausdrückt, bei ihnen „Kopf und Herz zu öffnen“.

Konkreter soll es beim zweiten Termin im Mai werden. Dann will Richter mit den Teilnehmern eine Analyse von Stärken und Schwächen des Kultur- und Freizeitangebots in Ahlen vornehmen, dabei die verschiedenen Veranstaltungsorte und letztlich vor allem die Stadthalle betrachten unter der Fragestellung, was sie in Zukunft „können“ muss, ob saniert oder neu gebaut.

Im Juni soll schließlich auf einer ganztägigen sogenannten „Visionskonferenz“ der Blick in die Zukunft gewagt werden. „Wie stellen wir uns Kultur und Freizeit in Ahlen im Jahr 2030 vor?“, formuliert Dr. Alexander Berger die Aufgabe. Reinhart Richter sieht in der Verbindung der „Rathausfrage“ mit einem, wenn auch nicht offiziell so etikettierten Update der Kulturentwicklungsplanung ei­ne „große Chance für Ahlen, zu zukunftsfähigen Lösungen zu kommen“. Für VHS und Stadtbücherei müssten diese „sowieso“ gefunden werden, bekräftigt Stadtbaurat An­dre­as Mentz die Absicht, das eingangs von ihm beschriebene Vakuum auszufüllen. Vom „Bürgerdialog“ erhofft er sich viele gute Anregungen.

Das Konzept sei auch am Montag in der Rathauskommission einvernehmlich positiv aufgenommen worden, freut sich der Bürgermeister. Einigkeit herrsche ebenso darüber, an dem Ziel festhalten zu wollen, bis zum Sommer eine endgültige Entscheidung zu treffen. Berger verhehlt nicht: „Das ist ein ambitionierter Zeitplan.“