Ziel des Städteverbundes ist es, Kulturprojekte für Kinder und Jugendliche in der Region im Rahmen des Landesförderprogramms „Kulturrucksack NRW“ anzubieten, um einen gezielten Anreiz für junge Menschen zu schaffen, kreativ und künstlerisch aktiv tätig zu sein und ihr Interesse an Kultur zu vertiefen. Die verantwortlichen Netzwerker Kati Peterleweling (Stadt Ahlen), Lara Langguth (Stadt Beckum), Gregor Stiefel (Stadt Drensteinfurt) und Martina Bäcker (Stadt Sendenhorst) stellten neben bewährten auch neu konzipierte Programmpunkte im Juk-Haus in Ahlen vor. Freuen dürfen Jugendliche sich auf die beliebten Ferien-Kultur-Projekte und ein neu aufgestelltes Angebot von Kulturausflügen.

Mit der Krimi-Schreibwerkstatt „Wer war es?“ startet in den Osterferien das vielseitige Programm. Unter der Leitung des Museumspädagogen Johannes Dreyer werden sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kulturgut Haus Nottbeck am 16. und 17. April spannende Geschichten und schauerliche Verbrechen ausdenken und diese zu Papier bringen. In den Sommerferien geht es sängerisch, tänzerisch und schauspielerisch weiter. Dann werden Jungen und Mädchen in dem Musical-Workshop „Bühne frei“ vom 15. bis zum 19. Juli oder in dem „Dance & Rap Camp“ vom 15. bis zum 27. Juli aktiv. Mit den Bildenden Künsten wird sich der Workshop „Welt in Farbe“ in den Herbstferien vom 14. bis 18. Oktober in Ahlen befassen. Unter der Leitung des Künstlers Sven-Henric Olde wird es dann herbstlich bunt. Weitere Ferien-Kultur-Projekte sind in Drensteinfurt und Sendenhorst derzeit in Planung und werden in Kürze veröffentlicht.

Deutlich erweitert ist in diesem Jahr das Angebot an Ausflügen. Neben der bewährten Busfahrt zur Ruhrtriennale sind bereits weitere Fahrten zu den Ruhrfestpielen, zum LWL-Museum für Archäologie nach Herne und zur Kunsthalle Düsseldorf geplant. Die Busse werden in allen beteiligten Städten Zustiegsmöglichkeiten bieten. Details und Termine hierzu werden noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen zum Gesamtangebot gibt es im Internet unter www.kulturrucksack.nrw.de.