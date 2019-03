Erste Bahnverladung seit 15 Jahren

Seit dem Einzug des Aufklärungsbataillons 7 im August 2016 ist an vielen Stellen der „Westfalen-Kaserne“ wieder Leben eingekehrt, die seit der Auflösung des Panzergrenadierbataillons 192 verwaist geblieben sind. Dazu gehört auch die ehemalige Panzerverladerampe.

„Wir haben sie am Montag zum ersten Mal seit gut 15 Jahren wieder in Betrieb genommen“, sagte Oberstleutnant Timo Gadow am Mittwoch nicht ohne Stolz, als der den CDU-Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker zum Standortbesuch em­pfing. „32 Fahrzeuge wurden auf die Bahn verladen“, so der Kommandeur. Das habe gut funktioniert, wenngleich die Rampe sicherlich in absehbarer Zeit ertüchtigt werden müsse.

Was die Infrastruktur angehe, sei die Bundeswehr in Ahlen ohnehin „bestens aufgestellt“, hielt Sendker im Pressegespräch fest und lobte die millionenschweren Investitionen der Vergangenheit, auch für die Zukunft. Die „Westfalen-Kaserne“ liege ihm sehr am Herzen, stehe jedes Jahr auf seinem Besuchsplan. „Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mich vor einigen Jahren für den Erhalt der Kaserne eingesetzt habe, als der Standort auf der Kippe stand.“ Jetzt darf auf das 60-jährige Bestehen geblickt werden, das am 23. und 25 Mai mit Gelöbnis und „Tag der offenen Tür“ gefeiert wird.

Zu den aktuellen Baumaßnahmen, die mit rund 30 Millionen Euro Kosten veranschlagt sind, zählen laut Gadow die Funktionsgebäude der ersten und zweiten Kompanie, die Halle für fliegendes Gerät der vierten Kompanie sowie die Vorarbeiten für den Bau von drei neuen Unterkünften mit knapp 250 Einheiten im Bereich der ehemaligen Flüchtlingsnotunterkunft. „Es wurden bereits einige Bäume gefällt, wofür noch eine Ausgleichsfläche geschaffen wird.“

Neben allen Aufgaben vor Ort stehen selbstverständlich weiterhin Einsatzverpflichtungen in den Krisenherden der Welt für die Aufklärer ins Haus. Irak, Mali und Afghanistan gehören zu den Ländern, in denen 25 Ahlener Soldaten entsandt werden. Momentan befindet sich ein großer Teil der Kompanien im Gefechtsübungszentrum.

Baucontainer, Maschinen und anderes schweres Gerät: Auf dem Gelände der „Westfalen-Kaserne“ wird auch weiterhin viel Geld in die Infrastruktur investiert. Foto: Christian Wolff

Sendker bedauerte es bereits eingangs, Oberstleutnant Gadow nicht schon bei dessen Einführung im Oktober kennengelernt zu haben, doch wichtige Termine hielten den Politiker in Berlin fest. „Dafür haben wir nun umso mehr Ruhe gehabt, über alle wichtigen Themen zu sprechen.“ Und offenbar stimmt die Chemie zwischen Abgeordnetem und Kommandeur – nicht nur, weil beide seit Jahrzehnten treue Anhänger des 1. FC Köln sind. Gadow unterstrich in diesem Zusammenhang noch einmal, auf welche Aufgeschlossenheit sein Verband und er persönlich in Ahlen bereits gestoßen sei. Das erleichtere seine Arbeit nicht unbedeutend.

Dass es bei der Materialausstattung bei der Bundeswehr hapere, sei ein bundesweites Problem, griff Reinhold Sendker ein heikles Thema auf, nahm Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen aber im selben Atemzug in Schutz: „Sie kämpft wie eine Löwin. Wenn man die Sollziffern mit dem Ist-Zustand vergleicht, ist die Wehr vergleichsweise schlecht aufgestellt.“ Auch hier will der Christdemokrat weiterhin gegensteuern und Unterstützung leisten, wo es ihm auf dem politischen Sektor möglich ist.