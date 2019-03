„Trotz Vorbehalten viel geschafft“

Einen Wahlmarathon absolvierten die Mitglieder des SPD Ortsvereins Süd-Ost-Dolberg am Dienstagabend im Clubheim der Südenkampfbahn. Der Vorstand ist nun mit 21 Mitgliedern besetzt, Sophia Laura Maschelski und Frederik Werning bilden dabei eine gleichberechtigte Doppelspitze.

Der scheidende Vorsitzende Frank Viehfeger gab einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten des erst vor zwei Jahren aus der Taufe gehobenen fusionierten Ortsvereins. „Trotz aller Vorbehalte damals haben wir viel für die Bevölkerung geschafft“, zeigte er sich zufrieden. Als Beispiel für Aktivitäten brachte er unter anderem die Planung der Osttangente sowie die Einrichtung der Hundewiese am Röteringshof und eines neuen Stadtteil-Stammtisches.

Der Einstieg in den Wahlmarathon wurde mit der Besetzung der Direktkandidaten für die 14 Wahlkreise im Gebiet des Ortsvereins zur Kommunalwahl 2020 vollzogen. Zur anschließenden Neubesetzung des Vorstands musste allerdings zunächst eine Satzungsänderung verabschiedet werden. Zukünftig wird der Ortsverein durch einen Vorsitzenden und eine Vorsitzende gleichberechtigt geführt. „Das ist ein Modellprojekt – zunächst auf vier Jahre angelegt“, wies Frank Viehfeger auf die Initiative des SPD-Bundesparteitages hin. Die Positionen Bildungsobmann und Medienbeauftragter wurden gestrichen, dafür ist die Anzahl der Beisitzer zukünftig unbegrenzt.

Frank Viehfeger trat für den Vorsitz nicht mehr an, stattdessen werden Frederik Werning und die berufsbedingt am Wahlabend fehlende Sophia Laura Maschelski dem Ortsverein vorstehen. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren einiges bewegt, daran wollen wir anknüpfen“, versprach Frederik Werning, der unter anderem vom Stadtverbandsvorsitzendem Sebastian Richter erste Glückwünsche erhielt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Uwe Maschelski, Dennis Starke und Deniz Yalcin gewählt. Kassierer bleibt Udo Zambo mit seinem Stellvertreter Samim Kemerli. Das Amt des Schriftführers wird Manfred Kreutz zukünftig neu ausführen, Stellvertreter bleibt Kay-Urban Röge. Bestätigt wurden der Seniorenbeauftragte Günter Pietsch und der Mitgliederbeauftragte Bernd Meiwes.

Die Anzahl der Beisitzer wurde von acht auf zehn erhöht. Hier wurden Ergül Aydemir, Jörg Koyro, Harald Krämer, Franz Josef Kresimann, Otto Pörtzel, Norbert Schwemmer, Bianca Theisen, Serhat Ulusoy, Frank Viehfeger und Siegbert Weigel gewählt. Die Kasse prüfen werden Birgit Kaplan, Andrea Kresimann und Monika Tussing. Als Delegierte zum Unterbezirksparteitag im September werden Ergül Aydemir, Franz Josef Kresimann, Manfred Kreutz, Bernd Meiwes, Frank Viehfeger sowie Sophia Laura oder Uwe Maschelski entsandt.

Als Gast hatte der Ortsverein den Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup eingeladen. Dieser lobte das neue inhaltliche Konzept „Ahlen gemeinsam neu denken“ der Genossen aus der Wersestadt. Zudem ging er auf die Themen Europawahl, Große Koalition und Neuausrichtung der Bundes-SPD ein: „Wir sind für Normalverdiener bis in die Mitte der Gesellschaft“.