Talentshow einfach nur furios

Furios war am Mittwochabend die Talentshow „Furore“ im Städtischen Gymnasium. Schüler aller Stufen zeigten, was sie drauf haben – von Artistik über Musicals und Sketchen bis hin zu spektakulären Tanzeinlagen. In der bis auf den allerletzten Platz gefüllten Aula ging es wirklich hoch her.

Den Auftakt machte Peter Dermanns Orchester mit „High Hopes“. Und das so leidenschaftlich, dass dem Dirigenten der Taktstock aus der Hand flog. Denn die Erwartungen an die jungen Artisten, Künstler, Musiker und Tänzer waren hoch. Bereits der erste Sketch erntete Lachsalven.

Frau Schmied, köstlich dargestellt von Charlotte Göcke , zeigte eine Episode aus dem Schulalltag. Dabei war sie alles andere als eine motivierte Pädagogin. Die Schüler ihrerseits aber auch der blanke Horror. Dusseligste Fragen und fürchterlichstes Benehmen ließen die bedauernswerte Lehrerin verzweifeln. Doch so tumb waren die Schüler nun wieder nicht. Es war ein köstlicher Spaß, um den Lehrern einen Zerrspiegel vorzuhalten.

Drei junge Musiker faszinierten an ihren Instrumenten: Dana Dietrich am Piano, Leon Saathoff am Saxophon und Laura Lewicki am Mariambaphon. Aber auch Platz für schwarzen Humor hatte die große Bühnenschau. Denn so, wie Nathalie Zahn und Michelle Schumacher es darstellten, wird der geplante Selbstmord zu einem Problem. Denn wenn man beschließt, sein Leben zu beenden, kann sich der Selbstmörder ja doch noch als Wohltäter für andere zeigen. Und das bis auf die letzte Hose. Das demonstrierten die Schülerinnen mit Spaß und Augenzwinkern.

Elemente aus „Alice im Wunderland“ brachte die Tanz-AG der Fünfer- und Sechserklassen schließlich auf die Bühne.

Helene Bockhorst ist eine Kabarett-Größe und an ihre lakonischen Programme erinnerte der Auftritt des unfassbar faulen Koalas. Selbst zur Paarung war der Knuddelbär zu träge. Nico Semsrott spielte ihn perfekt.

Atemberaubende Artistik

Atemberaubend waren die Akrobatik und Tanzperformance von Nele Broszeit, Nora Linnebank und Lina Neuhaus. Die jungen Artistinnen überzeugten mit gewagter und auch gekonnte Darbietungen. Über ein paar kleine Patzer in den wirklich anspruchsvollen Figuren sah das begeisterte Publikum gern hinweg.

Mit einen spektakulären Massenauftritt sang und tanzte sich die Musical AG in die Herzen des Publikums. Bekannte Stücke setzte die Truppe vor der Pause perfekt um. Danach ging es nicht minder schwungvoll in die zweite Hälfte. . .