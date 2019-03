Ab dem 1. April wird die Klinik für Kinder und Jugendliche am St.-Franziskus-Hospital von zwei Chefärzten geleitet. Neben Dr. med. Carsten Krüger , der auf eine Professur für Kinder- und Jugendmedizin an die Hochschule für Gesundheit in Bochum berufen worden ist, wird Dr. med. Matthias Endmann , Kinder- und Jugendarzt sowie Spezialist für Ul­traschall und Infektionskrankheiten im Kindes- und Jugendalter, die Leitungsfunktion ausüben.

Dr. Endmann ist laut Pressemitteilung der St.-Franziskus-Stiftung ein versierter Kinderarzt mit langjähriger Oberarzttätigkeit u.a. in den Kinderkliniken in Witten, Arnsberg und Lippstadt. Er bringt vielfältige Zusatzqualifikationen mit, so dass das medizinische Versorgungsangebot der Kinderklinik u.a. um die Bereiche spezielle Infektiologie, Antibiotic Stewardship und Ultraschall erweitert werden kann. Wie bisher schon auf hohem Niveau erfolgt, werden Kinder mit Erkrankungen aus den Bereichen Neonatologie (Neugeborenen- und Frühgeborenenmedizin), Kinder- und Jugendlichen-Psychosomatik, Diabetes mellitus und Hormonerkrankungen, Gastroenterologie (Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts), Neuropädiatrie (neurologische Erkrankungen), Asthma und Allergologie sowie Kinderkardiologie von dem Team um Dr. Endmann und Prof. Dr. Krüger umfassend behandelt.

Für Prof. Dr. Krüger, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche am St.-Franziskus-Hospital, beginnt mit seiner Berufung zur Professur für Medizin mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendmedizin an der Hochschule für Gesundheit in Bochum ( www.hs-gesundheit.de ), eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe. Er ist dort für die Lehre und Forschung in seinem Fachgebiet zuständig. An der Hochschule für Gesundheit in Bochum erhalten angehende Hebammen, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Pflegekräfte neben ihrer Berufsausbildung eine akademische Qualifikation, die es ihnen u.a. ermöglicht, Leitungsfunktionen zu übernehmen und Innovationen sowie Verbesserungen im Arbeitsalltag anzustoßen und umzusetzen. Aufgrund seiner Hochschultätigkeit wird die Kinderklinik zukünftig im Kollegialsystem geleitet.

Mit diesem erweiterten Angebot werde die Klinik für Kinder- und Jugendliche am St.-Franziskus-Hospital weiterhin ein verlässlicher Partner für alle Kinder, ihre Familien und die niedergelassenen Fachkollegen im Kreis Warendorf und darüber hinaus sein, heißt es.