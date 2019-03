Nun doch! Die insolvente Bäckerei Große­rode schließt ihre drei Filialen in Ahlen – zeitnah. Das Oelder Unternehmen ist aktuell noch an der Walstedder Straße und in den Edeka-Märkten an der Richard-Wagner-Straße und in Vorhelm vertreten.

Markus Scholz, Mitgeschäftsführer des Edeka-Kempermarktes in Vorhelm, bestätigt am Donnerstag einen schnellen Wechsel. Die Bäckereikette Hosselmann werde sich in den nächsten Tagen einrichten. An der Richard-Wagner-Straße, hieß es auf weitere Anfrage, werde eine Bäckerei in Eigenregie betrieben – und kein Backshop! Ein Fragezeichen steht noch hinter der Folgenutzung des Ladenlokals an der Walstedder Straße, das zum Wochenende schließt und zur Neuvermietung ausgeschrieben ist.

Großerode befindet sich im Stadium eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung.