Noch eine Woche, dann startet die „Neue Ahlener Woche“. Doch die Betriebsamkeit auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz beginnt bereits jetzt. Denn die Veranstalter machen sich nun an den Messeaufbau. Über 100 Aussteller sollen Platz an 75 Ständen finden. Sie wollen von Freitag, 5. April, bis Sonntag, 7. April, Einblick in ihr Leistungsspektrum geben und mit den Gästen und möglichen Kunden direkt ins Gespräch kommen.

Als „Aushängeschild für die regionale Wirtschaftskraft Ahlens“ bezeichnen die Veranstalter die Messe. Und so ist es auch nur folgerichtig, dass in diesem Jahr neben Handel, Handwerk, Industrie und Gastronomie auch die Landwirte mit einem Zelt vertreten sind.

Ebenfalls neu ist der Zukunftstag am Freitag. Wenn an diesem Tag die Leistungsschau von 14 bis 18 Uhr öffnet, gilt eine besondere Einladung der Jugend. Sie können sich bei den Unternehmen über Stellenangebote und Berufsbilder informieren. Das soll dem sonst erfahrungsgemäß besucherschwächeren Tag weitere Attraktivität verleihen.

Probierhäppchen aus der Starküche

Am Samstag und Sonntag öffnet die „Neue Ahlener Woche“ jeweils von 10 bis 18 Uhr. An diesen Tagen wartet auf die Besucher ein spezielles Rahmenprogramm mit Kindermusik und Kulinarik. Es klingt ein bisschen wie eine Wiederholung aus dem Jahr 2017. Damals hatten unter anderem Stefan Marquard und Detlev Jöcker für Probierhäppchen aus der Starküche und vergnügte Kinder gesorgt. Die Protagonisten sind derweil andere.

Bulli Grundmann präsentiert am Familiensonntag um 15 und um 16 Uhr sein Kinderliederprogramm „Auf die Socken, fertig, los!“ Marco Zingone, „The Taste“-Gewinner aus dem Jahr 2016, schwingt Samstag und Sonntag am expert-Promedia-Stand den Kochlöffel. Wann genau, steht noch nicht fest. Doch auf der „Neuen Ahlener Woche“ wird sicher genug geboten, dass man sich die Wartezeit bis zum nächsten Auftritt des Starkochs gut vertreiben kann.