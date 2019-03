Den Auftakt hierzu bilden am Samstag, 6. April, ab 11.30 Uhr die Pflanzung eines Apfelbaumes sowie ein sich daran anschließendes gemeinsames Mittagessen. Dem Anlass entsprechend wird es eine Frühlingssuppe geben. Hierzu lädt das Kirchortteam von St. Bartholomäus ein.

Alle Interessierten sind willkommen, um sich einen Überblick über den aktuellen Stand des Projekts zu verschaffen oder auch, um sich in diesem Jahr aktiv zu beteiligen. Im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung können Ideen und Vorschläge mit in die laufenden Planungen integriert werden. Gerne können zu diesem Termin Jungpflanzen, die im eigenen Garten keinen Platz mehr finden, mitgebracht werden. Nach den guten Erfahrungen des vergangenen Jahres soll der Anbau von Gemüsen, Kräutern und Blumen intensiviert werden. Dem Prinzip der „Essbaren Stadt“ entsprechend, ist das Ernten und Pflücken ausdrücklich erlaubt und sogar gewünscht.

In immer mehr Städten und Gemeinden Deutschlands ist seit einigen die „Essbare Stadt“ fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Stadtbildes geworden. Lange galt die Stadt als jener Ort, an dem die Bewohner eigentlich glücklich waren, endlich keine Garten- oder Landarbeit mehr verrichten zu müssen. In der „Essbaren Stadt“ hingegen werden Lebensmittel von, mit und für Menschen erzeugt. Es geht dabei natürlich nicht nur darum, Obst und Gemüse auf biologische Weise anzubauen, sondern auch darum, durch das gemeinsame Gärtnern neue Menschen kennenzulernen und Teil einer neuen Gemeinschaft zu werden, die zumindest im Kleinen der Stadt ein anderes Gesicht verleihen kann.