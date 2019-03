„Der Neue“ Ahlens modernster Betriebsplatz

Bernd Döding kam aus dem Händeschütteln nicht heraus. Irgendwie hatte sich am Freitagmittag blitzschnell herumgesprochen, dass der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe just an diesem Tag Geburtstag hatte. „So ein schönes Geschenk hast Du wohl auch noch nicht bekommen“ flüsterte ihm Stadtsprecher Frank Merschhaus augenzwinkernd ins Ohr, während die Gästeschar zum „Shake Hands“ Schlange stand. Zu feiern gab‘s auf dem Gelände des künftigen Baubetriebs- und Wertstoffhofes auch noch etwas anderes: Richtfest!

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte genau gerechnet: Fast auf den Tag vor einem Jahr sei hier der Grundstein gelegt worden, 14 Monate vorher habe er den ersten Spaten in den Boden gestochen. Rohbau und Dach hätten den Stürmen der vergangenen Wochen erfolgreich getrotzt. Und jetzt zum Richtfest scheine auch noch die Sonne. Laufe alles so weiter, sehe man sich in einem Jahr an gleicher Stelle wieder. Zur Eröffnung!

„ Mir tun die Kollegen leid, die unter den alten Bedingungen noch arbeiten müssen. Mir tun die Kollegen leid, die unter den alten Bedingungen noch arbeiten müssen. “ Bürgermeister Berger

„Ganz ehrlich: Mit gutem Gewissen kann ich an unserem Dauerprovisorium an der Alten Beckumer Straße schon seit Langem keine Besucher mehr empfangen“, rief der Bürgermeister in die Runde der Vertreter von Politik und Belegschaft, von Planung und Bau. Und auch das sei noch zu sagen: „Mir tun die Kollegen leid, die unter den alten Bedingungen noch arbeiten müssen.“

Baubetriebs- und Wertstoffhof Ahlen 1/29 Richtfest! Foto: Ulrich Gösmann

Das Richtfest an einem der modernsten Betriebsplätze in Ahlen markiere den Höhepunkt einer zehn Jahre währenden Planungs- und Ausführungsphase. Der Planungsprozess – er sei ein Musterbeispiel für Kooperation von Politik und Verwaltung. Aber auch mit Kollegen und Betriebsrat. Dadurch sei nichts an den Bedürfnissen der Kollegen vorbeigelaufen. „Das Aufgabenheft gründlich studiert und den Anforderungen den letzten Schliff verpasst haben dann Sie, verehrter Herr Sasse mit Ihrem Team S3“, richtete Berger einen namentlichen Dank an den Chefplaner aus Bremen. Rund 23 Millionen Euro seien in die Hand genommen worden, um einen Baubetriebs- und Wertstoffhof zu bauen, der auch den Anforderungen in den künftigen Jahrzehnten noch voll Rechnung tragen werde. Unter den Kollegen werde er nur noch „der Neue“ genannt. Abläufe , die heute in fünf Außenstandorten zergliedert seien, würden hier schon in Kürze zentral ineinandergreifen, wenn 130 Mitarbeiter der Umweltbetriebe und weitere 35 Kollegen aus dem Zentralen Gebäudemanagement am Platz sind.

Baudezernent hat den besten Schlag

Zimmermeister Michael Beermann ließ die Blicke nach oben richten, nachdem der Richtkranz mit bunten Bändern über dem Großbauprojekt schwebte. Anschließend griffen die Offiziellen zum Hammer – für den symbolisch letzten Nagel im Gebälk. Erster – wie hätte es anders sein können: Baudezernent Andreas Mentz!