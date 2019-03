Seit Monaten sind Patienten und Ärzte in Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst in großer Sorge, dass die Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Ahlener St.-Franziskus-Hospital reduziert werden. Diese Absicht ist nun offenbar vom Tisch.

Mehr als 3000 Bürger hatten sich in einer Unterschriftenaktion für die vollständige Beibehaltung der Öffnungszeiten eingesetzt. Auch die niedergelassenen Ärzte plädierten für den Erhalt der Notfallpraxis im bewährten Umfang. Frühzeitig hatten sich Ärzte ebenso an den heimischen CDU-Abgeordneten Henning Rehbaum mit der Bitte um Hilfe gewandt.

Mit mehreren Themen rund um die medizinische Versorgung im Gepäck ist Rehbaum am Donnerstag persönlich zur Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gereist, um sich für den Erhalt der Öffnungszeiten der Notdienstpraxis stark zu machen. Nach dem Gespräch konnte er eine gute Nachricht mit in den Kreis Warendorf bringen: „Die Kürzungen der Öffnungszeiten der Notfallpraxis sind vom Tisch. Die KVWL hat mir persönlich zugesichert, dass sowohl die Öffnungstagen als auch Uhrzeiten vollumfänglich erhalten bleiben“, schreibt Rehbaum in einer Pressemitteilung. Das sei eine gute Nachricht für alle Bürger in Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. „Denn für medizinische Notfälle, die nicht bis zur Behandlung durch den Hausarzt warten können, muss es auch bei uns eine Praxis in erreichbarer Nähe geben.“