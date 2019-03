Jetzt geht es an die Garagen

Nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft ist mit dem Bau des Herbert- Wolff-Seniorenzentrums viel Aktivität sichtbar, auch der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche hat wieder ein Jahr mit vielen Aktionen hinter sich. Auf der Jahreshauptversammlung wurden mit Annegret Klerx , Ute Stockbauer und Martin Wieland drei verdiente Mitglieder geehrt.

In einer geistlichen Einleitung wies Pfarrer Martin Frost darauf hin, dass die Passionszeit mit diesem Wochenende ihr „Laetare“, gewissermaßen das Bergfest, erreicht habe. Ab jetzt ist jeder Sonntag ein freudiger Schritt auf Ostern zu.

Vereinsvorsitzender Jörg Kunert bilanzierte ein Jahr, das wieder viele Aktivitäten aufwies. Dazu gehörten die Passionsandachten, die er hervorhob: „Da kann man sich ein bisschen fallen lassen“. Dementsprechend waren sie mit einem Schnitt von 30 bis 40 Gläubigen gut besucht.

Vorsitzender Jörg Kunert ehrte Martin Wieland, Annegret Klerx und Ute Stockbauer für ihr Engagement für den Förderverein. Foto: Ralf Steinhorst

Weitere Aktionen waren unter anderem das traditionelle Osterfeuer, die Claudia-Oddo-Weihnachtskonzerte sowie die Public Viewings zur Fußball-WM mit ihren Andachten „Anstoß des Glaubens“ und einem Menschenkickerturnier auf der Osterfeuerwiese. „Wir nutzen die Osterfeuerwiese also nicht nur für Osterfeuer“, unterstrich Jörg Kunert. An Investitionen wurden die Plattierung des Gehwegs zum neuen Garagenstandort sowie die Installation von Zäunen in dem Bereich durchgeführt.

In diesem Jahr sollen die Garagen noch elektrifiziert werden, zudem sollen davor noch Laternen installiert werden. Als nächste größere Veranstaltung steht am Ostersonntag das Osterfeuer auf dem Programm, das mit einem Gottesdienst in der Kirche um 18 Uhr eingeleitet wird. Am 17. Juni wird ein lettischer Chor in der Kirche ein Konzert geben. Die Paul-Gerhardt Gemeinde wurde vor 60 Jahren gegründet, was am 30. Juni groß gefeiert werden soll. Es folgt am 29. September das Konzert „Vom Harmonium zur mechanischen Orgel“ mit Rolf Leuthardt. Die beiden Claudia-Oddo-Konzerte der AWO sind für den 7. und 8. Dezember geplant.

Der Verein hat die Mitgliederzahl von 137 gehalten, zehn Abgängen standen zehn Neuaufnahmen gegenüber. Bei den Kassenprüfern schied Brigitte Malek aus, zur Nachfolgerin wurde Annegret Klerx gewählt. Sie stand wenig später noch einmal im Mittelpunkt, als sie zusammen mit Ute Stockbauer und Martin Wieland geehrt wurde, weil die drei Mitglieder sich mit ihrem Engagement für den Verein verdient gemacht haben.