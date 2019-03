700 Zuhörer in Frühlingsstimmung

Mit diesem Sound kann das Frühjahr kommen! Am Samstagabend luden die beiden Blasorchester des Musikvereins Vorhelm zum Frühjahrskonzert in die Stadthalle Ahlen ein. Die war vorbereitet und öffnete den großen Saal. Am Ende lauschten über 700 Besucher den Klängen von Jugendblasorchester und Blasorchester.

Für Markus Berning , den Dirigenten des Jugendblasorchesters, war das Frühjahrskonzert eine Premiere. Obwohl er auch am Mikrofon wortgewandt ist, überließ er die Anmoderationen Mitgliedern seines 30-köpfigen Orchesters.

„Einige von uns haben sich ein Helene-Fischer-Medley gewünscht“, zeigten die sich dankbar, dass sich ihr Orchesterleiter die Mühe gemacht hatte, ein Medley des deutschen Schlagerstars zu arrangieren. Aber auch Pop- und Musicalstücke kamen nicht zu kurz. „Jetzt sind wir aber auf ihre Hilfe angewiesen“, ergriff Markus Berning zur Zugabe dann doch noch das Wort. Mit der wurde es mit dem „Smoke on the Water“ richtig rockig, unterstützt mit dem rhythmischen Klatschen der Konzertbesucher. „Das Jugendblasorchester hat gute Vorarbeit geleistet“, zeigte sich auch Benjamin Jäger in der Umbaupause von den Nachwuchsmusikern begeistert.

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Markus Berning eröffnete den Konzertabend. Foto: Ralf Steinhorst

Klassisch wurde es dann zunächst beim von Norbert Hennenberg geleiteten „großen“ Blasorchester, das 65 Musiker umfasst. Mit der „Apalachian Overture“ und dem „Mont-Blanc La voie royale“ entführte es zunächst in die Bergwelten, wobei Otto Schwarz „Mont-Blanc“ eine musikalische Bergsteigertour auf den höchsten Berg der Alpen nachvollzog, integriert mit einem klanglich phänomenalen Unwetter.

Den dritten klassischen Part stellte das „Finlandia op. 26 Nr. 7“ von Jean Sibelius dar, wo Norbert Hennenberg geradezu ins Schwärmen geriet: „Das macht Spaß zu dirigieren“.

Greta Knipping und Laura Scharnewski dankten im Namen des Jugendblasorchesters Markus Berning für das Arrangement des Helene-Fischer-Medleys. Foto: Ralf Steinhorst

Fortan setzte das Orchester auf etwas leichtere Musik. Es standen Musicalmelodien, Filmmusiken und auch Volkstümliches auf dem Programm. Wie ein Mary Poppins Medley, bei dem das heitere „Supercalifragilisticexpialidocious“ und „Chim Chim Cher-ee“ nicht fehlen durften. Dass Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga im Skandinavischen auch „Emil“ genannt wird, erfuhren die Konzertbesucher von Norbert Hennenberg so ganz nebenbei, als er in einem Medley mit Pippi Langstrumpf zusammengeführt wurde.

Zur Polka-Zeit klang das berühmte „Rosamunde“ durch die Stadthalle und gegen Ende des Konzerts rannten sogar die Hennen aus der Filmmusik „Chicken Run“ in einem Medley akustisch durch den Saal. Das gefiel und so durfte auch das Blasorchester sein Konzert mit einer Zugabe verlängern.