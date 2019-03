Geburtstag mit Tanz und Zauberei

Gleich zwei Jubiläen finden unter dem Dach des Caritasverbandes Ahlen-Drensteinfurt-Sendenhorst in diesem Jahr statt. Zum einen wird er selbst 50 Jahre alt, zum anderen hat er vor 15 Jahren die Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule (OGS) in der Barbaraschule übernommen. Das soll am 5. April gefeiert werden.

„Wir arbeiten so gut zusammen, da können wir auch zusammen feiern“, fand Irene Janzen , Leiterin der OGS an der Barbaraschule. Da bietet es sich an, für die Schüler ein Tanzprojekt durchzuführen, dessen Ergebnisse im Rahmen der Feier aufgeführt werden.

Weil die OGS der Albert-Schweitzer-Schule sich ebenfalls in Trägerschaft der Caritas befindet, wird das Tanzprojekt der Initiative „Wir bewegen Schule“, die mit dem Tanzprojekt schon mal an der Barbaraschule war, auch dort durchgeführt. Mit Auftritt zur Feier inklusive.

„Die Kinder haben sich freiwillig für das Projekt gemeldet – die tanzen ja jeden Tag." Irene Janzen

Jeweils 20 Kinder nehmen an den drei Tanzgruppen teil. An der Barbara­schule werden die Trainer Marc Gerowski und Mario Sajdana Hipp Hopp und Breakdance anbieten, an der Albert-Schweitzer-Schule Patrick Decavele Hipp Hopp. Von Montag bis Donnerstag werden alle Gruppen für jeweils zwei Stunden am Nachmittag für das Tanzprojekt trainieren. „Die Kinder haben sich freiwillig für das Projekt gemeldet – die tanzen ja jeden Tag“, gab Irene Janzen die Stimmung vor Projektbeginn wieder.

An dem Fest am Nachmittag des 5. April werden außer den beiden OGS auch die Barbaraschule sowie deren Förderverein und Elternschaft mitwirken. Mit dabei sind auch die flexible Erziehungshilfe und die Schulsozialarbeit der Caritas, die alle mit eigenen Ständen vertreten sein werden. Darunter sind Verpflegungsstände und Aktionsstände.

Nicole verzaubert in der Sporthalle

Die Jubiläumsfeier beginnt am Freitag um 13.30 Uhr mit einer Begrüßung, anschließend Uhr zeigen die Schüler ihre Tänze in der Sporthalle der Barbaraschule. Nach Abschluss der Tanzeinlagen geht die Feier gegen 14.20 Uhr auf dem Schulhof weiter, wo verschiedene Stände auf die Besucher warten. Parallel zeigt Zauberin Nicole um 15.15 Uhr ihre Kunststücke in der Sporthalle. Eingeladen sind nicht nur Familien, sondern auch alle, die einen schönen Nachmittag verbringen möchten. Das Ende ist gegen 17 Uhr geplant.