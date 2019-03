Die Nachricht löste auch im Rathaus Erleichterung aus: Die Ambulante Notfallpraxis am St.-Franziskus-Hospital bleibt in vollem Umfang erhalten und wird nicht wie geplant an drei Tagen in der Woche geschlossen.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger in einer ersten Reaktion: „Das ist ein guter Tag für Ahlen und alle Bürgerinnen und Bürger. Damit bleibt uns in Ahlen ein wichtiger Baustein der medizinischen Versorgung erhalten. Das Beispiel zeigt, was man erreichen kann, wenn Bürgerschaft, Politik, Ärzteschaft und Verwaltung an einem Strang ziehen. Wenn es darauf ankommt, stehen die Ahlener zusammen. Unser Einsatz hat sich gelohnt.“

Am Freitagnachmittag hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum nach Gesprächen mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) die Nachricht verschickt, dass der Plan der KVWL, der in Ahlen selbst einen beispiellosen Proteststurm ausgelöst hatte, vom Tisch sei. Rehbaum sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass das auch für die Bürger in Sendenhorst und Drensteinfurt eine gute Nachricht sei, weil die Notfallversorgung damit auch für das Umland gesichert sei.

3000 Unterschriften zeigen Wirkung

Ausgezahlt hat sich nach Ansicht von Bürgermeister Berger auch die Solidarität seiner Kollegen in der Bürgermeisterkonferenz, die die Forderung nach Erhaltung der Notfallpraxis unterstützt hätten. Schließlich hätten auch die 3000 Unterschriften, die die Ahlener Ärzteschaft in ihren Praxen gesammelt haben, nicht ihre Wirkung verfehlt. Hinzu komme die Resolution des Stadtrates, und das parteiübergreifende Engagement von Landes- und Bundespolitikern für die Notfallpraxis.