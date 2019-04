Auf der Tagesordnung für die Frühjahrsversammlung, die am Donnerstag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Hotel-Restaurant Witte stattfindet, bildet die Mehrzweckhalle einen Themenschwerpunkt. „Hier stellen sich viele Fragen. Wo soll die Halle hin? Wer kümmert sich darum? Für welche Nutzung ist die Halle vorgesehen?“, schreibt Guido Keil in der Einladung. Den Punkt „Nutzungskonzeption“ möchte die IG gerne ausführlich erörtern. „Hierzu werden wir in den nächsten Tagen auf alle Mitglieder nochmals zukommen. Wir wollen in einer Abfrage ermitteln, welchen Bedarf und welche Nutzungswünsche die jeweiligen Vereine haben und welche möglichen Anforderungen sich – gebäudetechnisch – daraus entwickeln“, so das IG-Vorstandsmitglied. Die Ergebnisse sollen dann in der Versammlung vorgetragen werden.

Bei einem weiteren zen­tralen Tagesordnungspunkt „Pöggskenmarkt“ geht es um die Durchführungsdetails und darum, wer in welcher Form bei der Veranstaltung mitmacht. Vereine haben die Möglichkeit, ihre Beiträge und Vorschläge per E-Mail an info@vorhelm.com zu senden oder persönlich bei Guido Keil unter der Telefonnummer 01 76 / 41 92 28 10 mitzuteilen.