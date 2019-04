Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7.30 Uhr verletzte sich ein Kradfahrer an der Einmündung Vorhelmer Weg / Ahlener Straße / Dorffelder Straße in Ahlen schwer.

Wie die Polizei mitteilt, bog ein 23-jähriger Ahlener mit seinem Pkw vom Vorhelmer Weg nach links auf die Dorffelder Straße ab. Dabei stieß er mit dem aus Richtung Ahlener Straße kommenden Motorradfahrer zusammen.

Rettungskräfte brachten den 37-jährigen Ahlener zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallort wurde zeitweilig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.